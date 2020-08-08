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    Олимпийская чемпионка откроет школу фигурного катания в Москве

    Прочие Фигурное катание
    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова сообщила, что открывает свою школу в Москве.

    Аделина Сотникова
    Аделина Сотникова

    «Во Всероссийский олимпийский день хочу рассказать вам о новом важном этапе в моей жизни. И очень надеюсь на вашу поддержку!

    В сентябре открывается моя школа фигурного катания. Буду делиться знаниями, опытом, и надеюсь, опять смогу быть полезной российскому спорту на все сто процентов», — написала Сотникова Instagram.

    Школа располагается в ледовом комплексе «Морозово». Сама Сотникова планирует вести две группы. Одну группу будет тренировать олимпийский чемпион Сочи-2014 в командных соревнованиях Федор Климов, также будет еще пять групп. 0

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