Олимпийская чемпионка откроет школу фигурного катания в Москве

Олимпийская чемпионка по фигурному катаниюсообщила, что открывает свою школу в Москве.

«Во Всероссийский олимпийский день хочу рассказать вам о новом важном этапе в моей жизни. И очень надеюсь на вашу поддержку!

В сентябре открывается моя школа фигурного катания. Буду делиться знаниями, опытом, и надеюсь, опять смогу быть полезной российскому спорту на все сто процентов», — написала Сотникова Instagram.

Школа располагается в ледовом комплексе «Морозово». Сама Сотникова планирует вести две группы. Одну группу будет тренировать олимпийский чемпион Сочи-2014 в командных соревнованиях Федор Климов, также будет еще пять групп. 0