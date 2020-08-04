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    ISU изменил формат проведения Гран-при по фигурному катанию

    Прочие Фигурное катание
    Международный союз конькобежцев (ISU) на своем официальном сайте объявил о смене формата проведения серии Гран-при по фигурному катанию из-за пандемии коронавируса.

    Александра Трусова
    Александра Трусова

    Этапы Гран-при примут США, Канада, Франция, Япония, Китай и Россия, но в соревнованиях смогут принять участие три категории фигуристов. Это спортсмены, живущие в странах-хозяйках этапов, спортсмены, которые в них тренируются, а также те фигуристы, которые смогут прибыть в данные страны, соблюдая все правила безопасности в условиях пандемии.

    Очки, заработанные фигуристами на этапах, не будут идти в зачет в мировом рейтинге.

    Первый этап Гран-при должен пройти в Лас-Вегасе с 23 по 25 октября, а последний — в Осаке с 27 по 29 ноября. Москва примет пятый этап Гран-при 20-22 ноября.

    Финал Гран-при примет Пекин, он запланирован на 10-13 декабря. 0

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