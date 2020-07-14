Российский борец получит золотую медаль ОИ-2012

Билял Махов
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На Олимпиаде в Лондоне Махов выступал в соревнованиях по вольной борьбе в весовой категории до 120 кг. Стал бронзовым призером, уступив в полуфинале грузину Давиту Модзманашвили. В другом полуфинале Артур Таймазов из Узбекистана оказался сильнее иранца Комейла Гасеми.
В финале Таймазов победил Модзманашвили. В 2019 году финалистов лишили медалей, так как перепроверка выявила наличие запрещенных веществ в их допинг-пробах.
В итоге в весовой категории до 120 кг два олимпийских чемпиона — Махов и Гасеми, подобное произошло впервые в истории олимпийских турниров по борьбе. 0