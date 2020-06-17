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    Сестра Логинова не слышала объяснений брата о допинге

    Прочие Биатлон Допинг
    Татьяна Брегеда, сестра чемпиона мира по биатлону Александра Логинова, рассказала о том, как узнала о положительной допинг-пробе брата в 2014 году.

    Александр Логинов
    Александр Логинов

    «О Сашиной дисквалификации я впервые услышала от мамы по телефону. Мы с мужем были в Финляндии. Я тогда только узнала, что беременна. В тот же день позвонила мама. Сказала: "Тань, у Саши положительная допинг-проба". Это была ужасная новость. Мы все были расстроены и злы. Был момент, когда нам казалось, что весь мир обернулся против нас.

    Саша ничего не объяснял. Единственное, он говорил: "Если бы это было бы правдой, то я бы так и сказал". В принципе, мог вообще тогда молчать, потому что мы не сомневались в нем ни секунды. Мы его очень хорошо знаем. Вообще эта ситуация абсурдна. Кому нужен парень из региона? Кому нужно было его пичкать? Было очень обидно за Сашу.

    В эти два года дисквалификации он много анализировал эту ситуацию и то, как она могла произойти. Но Саша не замкнулся, продолжал тренироваться. Внешне не было видно, что он переживает.

    Сашка не из тех людей, которые будут разводить сопли. Потому что он понимает, что вокруг него семья, и что она переживает. Думаю, в той ситуации он выбрал вектор поддержки — что все будет нормально. Я была уверена, что он вернется», — приводит слова сестры спортсмена «Матч ТВ». 0

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