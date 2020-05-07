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    Плющенко: Составляем программы Трусовой, думаем над образами

    Прочие Фигурное катание
    Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о будущей работе с Александрой Трусовой.

    Евгений Плющенко
    Евгений Плющенко

    «Готов работать 24х7 в неделю. Все шоу отменены, закончится самоизоляция и приступим. Для чего я создавал академию? Не просто, чтобы она была, а чтобы воспитывать классных фигуристов.

    Я на это настроен очень серьезно. И мне очень нравится тренировать — это моя страсть, моя профессия. Люблю сам все показывать на льду.

    Я позволю себе напомнить, что с молодыми фигуристками уже кое-чего добился. Когда перешла ко мне Софья Титова, проблемой для нее были прыжки не только в три оборота, но и в два с половиной.

    А в этом, уже закончившемся сезоне, она выиграла все состязания среди девочек своего возраста. И тройные у нее пошли, и скольжение...

    Думаю, многие приходят и потому, что видят: мы работаем со всеми очень плотно, профессионально. Сейчас строим новый каток, для фигуристов удобно.

    Смогу ездить с той же Сашей Трусовой на все соревнования: мое решение взвешенное. И очень верю в помощь хореографов, с которыми уже договорились.

    Это и иностранцы, и лучшие наши. Сейчас сидим, составляем программы, подбираем музыку. Думаем над образами.

    Не выходил на лед с Трусовой, сейчас же изоляция. Но общаемся дистанционно. Укрепляем знакомство. Закончатся все эти вирусы, сразу выйдем на лед с уже подготовленными планами.

    Давайте чуть подождем. И посмотрим в конце или даже середине сезона, каким будет новый образ Трусовой, каким станет скольжение», — сказал Плющенко «РГ». 0

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