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    Савченко: Мне сложно тренировать, потому что мне самой хочется кататься

    Прочие Фигурное катание
    Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алена Савченко сообщила, что пока не готова стать тренером.

    Алена Савченко
    Алена Савченко

    «Это очень интересный процесс. Я очень люблю детей, но могу сказать, что это намного сложнее, чем самой кататься. Мне нравится и не нравится.

    Не знаю, может, я еще не пришла к этому, может, я еще не готова... Но мне сложно тренировать, потому что я сама еще активная, мне самой хочется кататься. Я еще не наелась.

    Пока еще есть силы и возможности — почему бы не покататься самой? Тренером всегда можно успеть, было бы желание.

    Опыт помог мне понять, что я пока еще сама хочу покататься. Но, в будущем, может быть, буду в роли тренера.

    Но это нелегкая работа. Мне нравится дарить свое знание другим, но не все это воспринимают так, как ты хочешь.

    Не все могут показать то, что ты можешь. Это очень большой труд и стоит он много времени», — рассказала Савченко в прямом эфире с Татьяной Волосожар в инстаграме. 0

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