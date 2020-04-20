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    Российский чемпион мира по биатлону завершил карьеру

    Прочие Биатлон
    Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин заявил, что чемпион мира Алексей Волков завершил карьеру.

    Алексей Волков
    Алексей Волков

    Волков станет одним из тренеров резервной мужской сборной России.

    «На самом деле да, он заканчивает карьеру. Я его рекомендовал в тренерский штаб, в разговоре с Валерием Польховским говорил — присмотритесь, хороший парень. Он очень талантлив в плане стрельбы, и если его утвердили в сборную, это только плюс, уверен, что стрелковая подготовка вырастет.

    Считаю, это очень достойный и правильный выбор — рассмотреть его в команду, но я бы его рекомендовал не в резерв, а в юниоры, потому что там еще наполовину дети, на той стадии нужно ставить стрелковую подготовку, но в резервной команде все равно будут молодые спортсмены, так что Алексей на своем месте, я рад за него», — цитирует Редькина ТАСС.

    Волков — чемпиона мира 2017 года в эстафете. Он также завоевал эстафетное золото Сочи-2014, но команда была лишена награды из-за дисквалификации Евгения Устюгова. 0

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