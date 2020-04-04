Исполнительный директор СБР рассказал о махинациях Драчева

Исполнительный директор Союза биатлонистов России и бизнесменрассказал о взаимоотношениях с президентом СБРи о его финансовых нарушениях.

«Еще на входе в должность я спросил Драчева: ты уверен, что хочешь навести порядок? Да-да-да.

Мое вступление в должность затянулось примерно на месяц — в течение этого времени я повторил вопрос Драчеву раз пять.

Он уверенно отвечал, что только за порядок. Видимо, слово "порядок" мы с Драчевым понимаем по-разному.

Противоречия появились сразу. В СБР со стороны Драчева начали поступать счета, которые я не оплачивал по сугубо юридическим основаниям.

В один из первых дней — у меня еще не было права подписи финансовых документов — Драчев принес счет за рекламные услуги.

Спрашиваю: это что? Ответ: это мы перевозили выставку — надо заплатить. Что за выставку — бог его знает, да и неважно.

Отложил счет в сторону и пробил контрагента: это контора-однодневка, уставной капитал 10 тысяч рублей, один работник — он же директор и учредитель.

Судя по документам, фирма занимается мясопереработкой. И я решил: наверное, за рекламные услуги такой конторе платить не стоит.

Драчев пару раз меня спрашивал, как с этим дела, но я отвечал, что не готов нарушить налоговое законодательство. С каждым месяцем ситуация усугублялась.

У меня нет конфликта с Драчевым — это у него есть конфликт с законом. Я действовал и действую в рамках законодательства, Устава и других нормативных документов СБР.

Разумеется, у нас были беседы, на которых я задавал вопросы, а Драчев либо молчал, либо говорил: так нужно для СБР. Я отвечал: если так нужно для СБР, то давай действовать в рамках закона.

В декабре я проинформировал Правление о многочисленных финансовых нарушениях в СБР. Какой была реакция на мое сообщение: создали комиссию во главе с Драчевым. С тех пор ничего не изменилось, стало только хуже.

Постепенно буду публиковать подтверждения нарушений. Все мои претензии к Драчеву имеют документальное подтверждение.

Взять водителя его жены, который числился в СБР — на него потрачены 1,5 млн. У меня есть ведомости, которые подписывал Драчев, — я такую хрень не подписываю.

А также платежные документы, опять же с подписью Драчева. Нетрудно догадаться, что этот водитель не появлялся на работе.

В ОКР электронная система пропусков: если уполномоченные лица сделают запрос, то увидят, что товарищ Медведев, который якобы у нас работал, через систему не проходил. Точнее, проходил пару раз за 1,5 года — забирал вещи Драчева или что-то подобное.

К письму ветеранов с призывом к его отставке не особо причастен. Я поддерживаю это письмо, но считаю, что оно слишком мягкое. Я бы написал жестче и с фактами.

Я предложил самому Драчеву уйти в отставку в связи с его "великой деятельностью". Это было в январе, не на Правлении, но публично в рамках СБР.

В ответ Драчев аннулировал мой пропуск в ОКР, лишил права подписи на финансовых документах — аннулировал доверенность. Через три дня пропуск пришлось восстанавливать, доверенность он написал заново.

Я могу перечислить много олимпийских чемпионов, которым точно дадут больше, чем Драчеву. Все просто: Драчеву не дают ничего — любой другой получит больше.

Что это за спонсоры? Начну с себя — для другого президента я дал бы больше. Могу предполагать компании, но не могу назвать.

Люди готовы общаться с ответственным президентом, который не станет транжирить деньги непонятно на что. Наконец, просто с адекватным человеком.

У нас были потенциальные спонсоры, не захотевшие работать лично с Драчевым», — рассказал Голиков Sports.ru.

Также Голиков сообщил о желании созвать внеочередную конференцию СБР, на которой будет выбран новый президент организации

Драчев и Голиков занимают свои посты с 2018 года.

Ранее Драчев заявил, что не собирается добровольно уходить в отставку. Накануне в СМИ было опубликовано коллективное письмо, в котором ветераны биатлона, специалисты-тренеры и отечественные чемпионы Олимпийских игр призвали Драчева сложить с себя полномочия, некоторые подписи под ним оказались фейковыми. 0