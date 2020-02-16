Логинов не просто добыл золото на ЧМ. Он заставил замолчать всех западных критиков

В непростое время для российского спорта биатлонист Александр Логинов провел выдающуюся гонку, одержав уверенную победу на чемпионате мира. Интересные моменты этого события в нашем обзоре прессы.

Подвиг для российского биатлона

Представитель «Чемпионата» Михаил Чесалин назвал 15 февраля «черным днем российского биатлона». Однако, по его мнению,

Александр Логинов сделал подвиг, победив в Антхольце, чем темного развеял туман после допингового скандала.

«Вряд ли дисквалификация Евгения Устюгова и лишение нашей биатлонной четвёрки блестящей победы на Олимпиаде в Сочи добавляло нашим спортсменам приятных эмоций. Да, никого из тех, кто готовился к старту в Антхольце на Играх-2014 не было. Но за соотечественников им наверняка было обидно.

Пожалуй, 15 февраля можно было смело называть чёрным днём российского биатлона.

Но таков рок российского спорта — побеждать, когда всё очень и очень плохо. Прорываться, пробиваться, доказывать конкурентам и скептикам, да просто совершать подвиги.

Александр Логинов сегодня подвиг и совершил. Всем назло и всем вопреки».

Вот еще что пишут о победе Логинова на ЧМ: «Претендентом на победу был… россиянин Александр Логинов! Эх, как же мы отвыкли от подобных фраз, и как же приятно их использовать. Отличное выступление Саши в эстафете не было случайным всплеском: в спринте он был очень хорош и на дистанции, и в стрельбе. После первого огневого рубежа он был четвёртым, но потом прибавил и после безупречной "стойки" стал первым.

Логинов на выходе со стрельбища выигрывал у Фийона-Майе 7,6 секунды. Это была настоящая заявка на победу! Не просто на долгожданную медаль, а на золото!

На отметке 8,5 км Логинов отдал Кентену всего 0,3 секунды — был запас сил! Ещё через километр Логинов проиграл ещё 0,3 секунды, но до финиша оставались считанные метры».

Сомнения оказались напрасными

Перед этим турниром у российского спортсмена были очень сильные сомнения касательно своей физической формы, да и вообще шансов на успешное выступление. Автор Sports.Ru Вячеслав Самбур написал об этом подробнее.

«В ноябре — за несколько дней до отборов — мы общались на тюменском сборе не под запись. Александр очевидно нервничал, хотя его позициям в команде ничто не угрожало. И твердо отказался от интервью, проговорив: “Честно, я очень боюсь этого сезона. Я вообще не представляю, на что готов — какие мне интервью? Чтобы потом позориться? Вот есть Йоханнес, он точно будет в порядке. А я — далеко не факт…”

Александр Логинов, Кентен Майе и Мартен Фуркад globallookpress.com

Именно тогда у Логинова вылезли странные травмы — спина и локоть. Странные, потому что в их причинах до сих пор не разобрались — никаких предпосылок не было. Александр убрал часть нагрузок и перекроил подготовку, зайдя в зиму с закономерной тревогой.

В Тюмени мы закончили договоренностью: после первой успешной гонки Логинов выходит на связь. Он сдержал слово, благодаря чему появилось это интервью — там не только травмы, стрельба, Йоханнес, но и детские увлечения, интересы и вообще взгляды на жизнь — обо всем этом Александр раньше не рассказывал.

Многие авторитетные люди, имеющие отношение к биатлону и команде, сомневались в Логинове именно на этом ЧМ. Два фактора могли сказаться:

1) считается, что среднегорье (а Антхольц — это 1600 метров) не очень подходит Александру. Главный тренер Анатолий Хованцев рассказывал, что на высоте у Логинова густеет кровь — и это влияет на результат. Достаточно вспомнить прошлый сезон: Александр приехал на этап в хорошей форме, но провалил спринт — как раз из-за проблем с адаптацией;

2) профиль трассы — равнинный, в теории не для Логинова, который берет не мощнейшим и длиннейшим прокатом, а резкостью и прыжками в подъемы. Всего несколько недель назад в Рупольдинге Александр сетовал, что по равнине никак не мог приблизиться в эстафете к австрийцу Эберхарду, а в подъемах отыгрывал.

Очень по-нашему, что в один момент все помехи ушли за горизонт, а Логинов (у которого всего-то два личных подиума по сезону, и то в декабре) выдал лучшую форму в жизни.

И ему так или иначе помогли многие: личный тренер Александр Касперович, тренер в сборной региона Максим Кугаевский (оба сейчас в Антхольце). Конечно, старший тренер Сергей Белозеров. И все-все хоть сколько-то причастные к подготовке чемпиона мира.

И хотя многие иностранные соперники бесятся от успеха Логинова, он держит самообладание: это действительно его чистая победа.

Александр Логинов — в истории нашего биатлона, в том числе в одном ряду с его руководителем — Владимиром Драчевым».

Характер и воля к победе

Александр Логинов показал, что для победы важен не только талант, но также характер и сила воли. Результат дался россиянину нелегким трудом, однако отечественный биатлонист выложился на все сто процентов. Об этом пишет Виктория Дмитриева со Sport24.

«Пока топы разбирались между собой, в гонку ушел Логинов. Россиянин разогнался, как и Фийон Майе, а после отличной лежки вклинился в борьбу. И на этом радости не закончились. Отсечку 4,9 км Александр пересек с лучшим временем.

Александр Логинов globallookpress.com

За стойку Логинова, честно, было волнительно. Но и там он справился. Результат Фийона Майе дрогнул. Россиянин вез ему 7,6 секунды. На каждой отсечке его подгоняли зрители и даже иностранные тренеры. Логинов не просто выдерживал скорость француза, а додержал свой перевес. Перед ним сдавались даже коварные подъемы Антхольца.

Помешать стать ему чемпионом мира мог только Эмильен Жаклен. Он был лидером после лежки. Опасность миновала, когда француз промазал. В это сложно было поверить еще месяц назад, но Логинов победил. А еще на пьедестале не оказалось ни одного норвежца. Больше похоже на какой-то сюр, правда?

У остальных россиян все прошло в целом нормально. Поршнев выбил 10 из 10, показав суперский для себя результат (21-е место). Если бы не промах у Елисеева, то он мог быть на одном подиуме с Логиновым. А так, только 12-е место. Разочаровал только Гараничев: он промазал трижды и финишировал аж 54-м».

«Утер нос» иностранным журналистам

Александр Говоров с «Чемпионата» представил вопросы и ответы в интервью Логинова с пресс-службой IBU, а также пару некорректных вопросов от журналиста NRK.

Александр Логинов globallookpress.com

«Победа Александра Логинова в спринте вызвала самую разную реакцию. Российские болельщики и журналисты светились от радости вместе с президентом СБР Владимиром Драчёвым, который после церемонии награждения побежал обнимать Александра.

А вот иностранцы были ужасно расстроены. Тарьей Бё и Себастиан Самуэльссон вообще сказали, что не хотят больше видеть Логинова в мировом биатлоне. А настоящий "огонь" был дальше на пресс-конференции тройки призёров. Хотя началось всё с безобидных вопросов от представителя IBU».

— Александр, насколько сложно было распределить силы по дистанции грамотно

— Я не смотрел гонку до того, как стартовал сам. Думал только о том, как сделать ноль на стрельбе, потому что в Антхольце очень сложно стрельбище. Надо было просто отработать чисто.

— В начале сезона вы были хороши «ногами». Потом было движение вниз. Когда вы поняли, что стали вновь набирать форму?

— Полтора месяца у меня были серьёзные проблемы с локтем и спиной. Последнее время я смог выполнять нагрузку в полном объёме. К счастью, к началу чемпионата мира ко мне вернулась моя прежняя скорость. Наша команда готовилась к турниру в Риндау. Всё было просто замечательно, отличные условия, так что грех было этим не воспользоваться.

— Насколько вам помогло то, что вы стартовали позже основных конкурентов

— Нет, не думаю. Мне показалось, что трасса была примерно в одном состоянии, так что все были в равных условиях.

— Как вам удалось так здорово пройти последний круг?

— Я получал информацию. Спасибо всей команде, которая помогла мне выиграть медаль. Но если честно, то на последнем круге я просто думал о жене и о дочери. Я просто очень хочу уже домой. Наверное, поэтому мне удалось так быстро пробежать этот круг.

Трофей globallookpress.com

Затем последовали вопросы от норвежской прессы:

— Александр, вы же отсидели два года за ЭПО. Норвежские биатлонисты жёстко прошлись по вам сегодня. Как вы воспринимаете такую критику?

— Я не читал критику моих норвежских коллег. А по поводу того, что я не очень коммуникабелен…Я уже много раз говорил, что с удовольствием пообщаюсь со спортсменами на любые темы. Никаких проблем тут вообще нет. Но я не президент страны, чтобы собирать отдельную пресс-конференцию. А так я всегда за общение со спортсменами. Я думаю, что они меня хорошо поймут после таких разговоров.

Еще один откровенно хамский вопрос:

— Александр, почему мы вообще должны вам верить? Чем вы это заслужили и сколько вообще допинг-тестов вы сдали в этом сезоне?

— Я могу прямо сейчас зайти в эту программу и показать вам. Но могу вам и так сказать, что от 12 до 16 тестов я сдал. Всем интересующимся спортсменам я могу сказать, что мы с женой недавно расширили свою жилплощадь. С большим удовольствием приглашу любого спортсмена. Хоть 365 дней в году пусть живут у меня. Вот чуть ли не на соседней кровати. Но не на одной, а то жена не поймёт. 0