Один в поле не воин. Кроме Логинова у России не было команды на ЧМ

В итальянском Антхольце завершился чемпионат мира по биатлону. В общем зачете российская команда заняла четвертое место, отметившись золотом и бронзой Александра Логинова, обысками в его номере и его же снятием с масс-старта.

Успех или провал?

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов огорчен качественной разницей между Александром Логиновым и прочими российскими биатлонистами на ЧМ.

«Одно золото и одна бронза, и места вдалеке от медалей в командных видах — вряд ли сборная России может записать этот чемпионат мира в актив. Тяжело осознавать, что и Логинов не может. Записывать, собственно, некуда — нет ни ноутбука, ни телефона.

Драчев уже заявил, что Виталий Норицын по итогам сезона покинет пост тренера женской сборной, а Анатолий Хованцев продолжит работу. Весь сезон нам говорили, что не надо делать выводы по многомесячной безвыигрышной серии — давайте подождем чемпионат мира. Перед чемпионатом главной целью была названа Олимпиада. При желании можно подставить любое название — от Спартакиады до "Ижевской винтовки".

Это не меняет сути — пока разговоры о стратегических планах заменяют результат. Его у команды нет. Строго говоря, и неофициальный план выполнен не был — речь шла о трех медалях. Да, нельзя разделять Логинова и СБР, Александр стал чемпионом мира в российской форме с триколором. Но бездна между ним и остальными сборниками просто угнетает.

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А еще больше угнетает осознание того, что главный наш биатлонист может на очередную Олимпиаду просто не попасть».

Владимир Драчев Президент Союза биатлонистов России (СБР) Посмотрим по ситуации, как пойдет дальнейший ход событий. Будут предприняты действия в любом случае. Пройдет разбор всех ошибок, а решения будем принимать потом, как по мужской команде, так и по женской. Я никак не реагирую на призывы уйти в отставку. У меня своя работа, у этих товарищей, видимо, своя.

Кроме Логинова — команды нет

Колумнист «Советского Спорта» Лев Тигай находит поводы для критики в адрес завоевавшего в Антхольце золото российского биатлониста.

«А что с Логиновым? Его прогресс непосредственно перед стартом ЧМ меня не сильно удивил. Да, он просел в начале сезона и думаю (не только мое, кстати, мнение), это связано с женитьбой и рождением дочери. Так бывает. Даже у реактивного Йоханнеса Бе, который пропустил почти весь январь из-за аналогичных "отцовских радостей", а сразу после прибытия в Антхольц завалил последний круг в спринтерской гонке.

Логинов "родил" раньше и воспрял быстрее — вот и все. В спринте Антхольца он, наконец, вышел на свой уровень из прошлого, серебряного сезона, а то, что для некоторых Бе-Шме это стало сюрпризом, — их проблемы.

С реакцией на обыски — сложнее. Там Логинов сразу взбесился, потом поплыл, потом сдался, снявшись с масс-старта… Хотя мне, умнику, тоже, конечно, легко советовать. И все ж…

Могу быть неправ, но когда по ходу золотой гонки ЧМ человек думает о том, что хочет домой-к семье (сам радостно рассказывал на пресс-конференции), это, мягко говоря, странновато. Для жены и дочки — нет, а для спортсмена-профессионала, который обычно фанатик — уверяю, да. Ничего личного.

Снятие с масс-старта — из той же серии. Сбежал домой. Нет, не трус, что вы, упаси бог! Но — сбежал.

Вопрос-то на самом деле простой: чего ему больше хочется? Изнасиловать на трассе рыжего Бе с Фуркадом в придачу или увидеть грудную дочку, в которой он, конечно, души не чает? Она пару лишних дней точно подождет, а вон они…

Ладно. Кто я, собственно такой, чтобы читать Логинову мораль о соотношении спортивной жизни с семейной. Его дело. И никуда он, думаю, не уйдет. Поколбасится слегка, поваляется с любимыми дома — и воскреснет. Проблема в другом: кроме него там команды нет».

Владимир Драчев Президент Союза биатлонистов России (СБР) В нынешней ситуации две медали — это больше, чем успех. За два года нам удалось превратить Логинова в чемпиона мира. В 2018 году он закончил сезон на 23-м месте в Кубке мира. За два года мы сумели сделать из этого человека настоящего чемпиона мира. Считаю, что это огромнейшее достижение. Прирост есть у многих спортсменов. Хотелось бы, чтобы все добавляли, как Александр, но в нынешней ситуации это просто невозможно. надеемся на поддержку юниоров в следующих годах. Нам много не надо. Достаточно одного-двух. Тогда в ближайшее время мы сможем собрать работоспособную команду и бороться с Францией и Норвегией. Заслуга Касперовича в подготовке Логинова? Какая может быть заслуга человека, работающего на расстоянии? У нас есть команда. И за два года его подготовили. А какие были результаты, когда тренировал Александр Касперович? Ну, извините

Норицын заслужил увольнение

Редактор ленты новостей «Спорт день за днем» Александр Кавокин оценивает провальное выступление женской сборной, виня в нем тренерский штаб и руководство СБР.

«Женскую команду обсуждать вообще бессмысленно. Лучшая оценка ее выступления — увольнение старшего тренера Виталия Норицына после этого сезона. Своего Логинова он воспитать не смог. Да еще, видимо, были проблемы с авторитетом.

Раз тренер по стрельбе Леонид Гурьев жаловался: "Говорю девочкам, чтобы поделали тренаж. А они: мы не хотим". Видимо, были дела поважнее. Закончилось все тем, что в масс-старт попала только 35-летняя Екатерина Юрлова-Перхт.

Послушаешь Норицына в интервью, он вообще ничего не знал.

Миронова потеряла три килограмма. Светлана уверила тренера, что это нормально при наборе формы, и он ей охотно поверил.

Не знал, вместо кого поставить на ИГ Кристину Резцову. Олег Романцев говорил, что тренер должен уметь резать мясо. Норицын, боюсь, даже и хлеб не осилит.

Но ведь он не сам пришел. Его Драчев поставил на женскую сборную. Так же, как и Сергея Белозерова — на мужскую. Судьба последнего пока неизвестна.

На словах Драчев оставил только главного тренера Анатолия Хованцева. При нем сборная России провела два чемпионата мира:

Эстерсунд-2019. 3 медали. Логинов — серебро в спринте, Юрлова-Перхт — серебро в масс-старте, мужская сборная — бронза в эстафете.

Антхольц-2020. 2 медали. Логинов — золото в спринте, бронза в пасьюте.

Для сравнения: у норвежцев — 11 медалей на ЧМ-2020 (6 золотых), а у французов — 8 (3). Но мы-то знаем, что сборная России готовится именно к Олимпиаде-2022. Жаль только, там не выступит Александр Логинов».

Виталий Норицын Старший тренер женской сборной России по биатлону Я прекрасно понимаю, сколько сложностей всяких, но не буду акцентировать, не буду никогда выносить что-то. Я перед собой честным останусь, да, есть ошибки, но не ошибается, наверное, тот, кто ничего не делает. Я, в принципе, знал об увольнении на протяжении всего чемпионата, потому что ко мне подходят третьи лица и говорят: «Владимир Драчев это говорит». По поводу увольнения он со мной точно не общался. Я уже знаю, что со спортсменками сейчас, каково им. Мне, например, их больше жалко, я-то, наверное, все это выдержу

Террариум в сборной

Обозреватель «Спорт-Экспресса» Владимир Иванов сетует на бардак в сборной России, который в итоге привел к невысоким результатам.

«Возвращаясь к команде. Точнее к ее атмосфере. Можно констатировать, что на биатлонном фронте без перемен. Случай, который прекрасно иллюстрирует положение дел в команде. Мы с коллегами шли по коридору после индивидуальной гонки. В самом его начале встретили одного тренера.

Задали два вопроса: что с коленом Логинова и бежит ли Гараничев эстафету? Услышали, что нога сильно беспокоила Александра, а для Евгения чемпионат мира закончен. В конце коридора встречаем другого специалиста. Который так же работает с мужской командой. И на те же вопросы получаем... противоположные ответы. Как будто наш коридор из Зазеркалья.

Если вы думаете, что мы смеялись или удивились, то это не совсем так. Да, смеялись, но не удивились. В сборной России такие истории в порядке вещей. Взаимоисключающие фразы звучат постоянно. Логично, что нет понимания и внутри команды. Спортсмены жалуются, что узнают о составах и новостях из интернета. Норицын признался, что до него от третьих лиц долетали разговоры Драчева о возможной отставке.

Прямо по ходу ЧМ. Касперович сетует, что сегодня идет с Владимиром Петровичем на день рождения к Владимиру Брынзаку и все хорошо, а уже завтра президент СБР называет тренера Логинова туристом. Сам Касперович попался с чужой аккредитацией, которая стала поводом для полицейских обысков. Причем ни у кого нет сомнений: Касперовича сдали свои же. Вот только кто?

Самое интересное, что по отдельности все — абсолютно нормальные адекватные мужики. Отзывчивые и позитивные. Не под диктофон рассказывают вещи, которые объясняют разные ситуации. Все вызывают понимание.

Как получается, что все вместе они превращаются в коллектив из басни Крылова — головоломка похлеще теоремы Ферма».

Анатолий Хованцев Главный тренер сборной России по биатлону Не знаю, насколько серьезно Драчев говорит про выполнение критериев, но весь тренерский штаб должен серьезно ответить на все вопросы. Мы хотели получить скорость, рассчитывали на Поршнева, Латыпова. Но мы не увидели прогресса. Это серьезный вопрос. Надо понять, в чем проблема. То ли это система подготовки, то ли проигрываем в качестве спортсменов, которые переходят из юниорского возраста. Не рассматриваем ли вариант, что плохо тренируем? Он тоже имеет право на жизнь, но в начале сезона Елисеев боролся за медали

Касперович — турист?

Обозревательница Sportbox.ru Светлана Метёлкина возмущена тем, что Александр Логинов в одиночку спасает российский биатлон, но не находит поддержки даже в СБР.

«Тренерский штаб сборной России согласовал присутствие Александра Касперовича в Риднау, где Логинов вместе с другими спортсменами команды проводил заключительную работу в преддверии чемпионата мира.

Именно поэтому никто не удивился присутствию многолетнего наставника спортсмена и на самом турнире в Антхольце. Только потом выяснилось, что на трассу специалист проник нелегально. Уж очень ему хотелось поддержать своего биатлониста.

Что произошло дальше — уже всем известно. Утренний визит итальянской полиции в номера Логинова и Касперовича, необоснованное подозрение в применении допинга, уголовное дело, комментарии в прессе…

Но самое вопиющее в этой ситуации то, что в команде не нашлось аккредитации для личного наставника спортсмена, с которым были связаны все главные надежды на медали.

Именно по планам Касперовича Логинов тренируется уже несколько лет, и это всем известно. С ним он завоевал золото и бронзу минувшего мирового первенства, вытащив Россию на четвертое место в медальном зачете турнира.

Кого можно назвать туристом — Касперовича или кого-то из тренеров сборной России — решайте сами».

Александр Касперович Тренер Естественно, повлияла эта ситуация с обысками, когда человека практически два дня мурыжили. Подняли в шесть утра, вчера в три часа ночи мы закончили подписание протокола. О каком старте может идти речь? На этом чемпионате жизнь не заканчивается. Нужно оценивать и физическое состояние спортсмена, и физиологическое. Поэтому Александр принял решение не выходить на старт. …вы поймите правильно: кому и что оказывать? Зачем? Свою правоту? Мы всем доказываем. Наша Россия должна всем, обязана всем… А на самом деле мы ничего никому не должны. Мы познакомились с материалом, который нам предоставили, в котором одни протоколы и какие-то расплывчатые суждения. Будет работать адвокат, во вторник я буду встречаться с руководителем ЦСП Александром Михайловичем Кравцовым, будем обсуждать, как дальше двигаться. Сначала встретимся с Александром Михайловичем, а дальше, не знаю, выслушает ли нас руководство министерства спорта или в этом не будет необходимости. Но надо понять, какие действия в дальнейшем мы должны предпринимать

Тренерский кризис

Автор блога «Олимпийские виды» Алексей Авдохин считает, что даже золото Логинова не отменяет главного: наш биатлон в диком кризисе.

«В нашем биатлоне вообще очевидный тренерский кризис. Опытный Анатолий Хованцев — на бумаге главный тренер всей сборной — со временем превратился в сотрудника с непонятным статусом. А Сергей Белозеров с Виталием Норицыным — старшие по мужской и женской командам — так и не стали людьми, при которых биатлонисты растут и прогрессируют. Но за их спинами совсем пусто — с ходу не назвать ни одной фамилии, которой можно было бы их заменить.

Неудивительно, что лучшими у нас становятся спортсмены, находившиеся на самоподготовке и предельно дистанцировавшиеся от работы по общим планам;

СБР, еще год назад провозгласивший курс на обновление и доверие молодым, за 2 года забрел в тупик из тотального отсутствия резерва в мужской команде и бессмысленной ставки на возрастных биатлонисток в женской.

Только представьте, средний возраст российских биатлонисток, бежавших в Антхольце — 30 лет. У мужчин картина немного жизнерадостнее — 26 лет, но перспективы улучшающих эту статистику Никиты Поршнева и Эдуарда Латыпова с каждым следующим стартом вызывают все больше подозрений.

Это знания, которые дал не только Антхольц, но сезон в целом. Российский биатлон в диком кризисе — особенно на фоне заметного развития в других зимних дисциплинах: лыжах, коньках, санях, скелетоне.

На самом деле, ощущение тотальной безысходности — главная эмоция от просмотра биатлона в этом году, которую не исправить даже отдельными действительно яркими результатами Логинова. Нет прогресса, нет новых лиц, нет огня, нет коллектива.

Но еще важнее, что никто в СБР, похоже, не понимает, что делать дальше».

Феноменальный рекорд Рёйселанд

Корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов отмечая главных героев завершившегося ЧМ-2020 не обходит вниманием норвежку, которая из нестабильной биатлонистки превратилась в триумфатора чемпионата мира.

«Если анализировать чисто спортивные итоги чемпионата мира, то лучше всего он сложился для норвежки Марте Рёйселанд. Она приняла участие во всех семи и одержала пять побед, а в гонке преследования и индивидуальной гонке Марте стала третьей.

Таким образом, Рёйселанд стала первой биатлонисткой в истории, завоевавшей семь наград на одном чемпионате мира. До неё завоевать награды во всех гонках ЧМ удавалось норвежке Туре Бергер в 2015-м, француженке Мари Дорен Абер в 2016-м и немке Лауре Дальмайер в 2017-м».

Фуркад приходит в себя

Корреспондентка Sport24 Виктория Дмитриева отмечает, что титулованный французский биатлонист постепенно восстанавливается после прошлогоднего провала.

«Француз, конечно, далеко не тот, что раньше. Но в этом сезоне на него уже не так больно смотреть. Фуркад начал показывать результаты на Кубке мира (худшая гонка — 12-е место). А еще стал единственным, кто воспользовался декретным отпуском Бе. После чемпионата мира норвежцу так и не удалось вернуть себе лидерство в общем зачете. Сейчас между ними разрыв в 98 очков.

В Антхольце Фуркад, который уже думал о завершении карьеры, победил в любимой индивидуалке, стал третьим в спринте и вместе с парнями выиграл эстафету. И ему стоит порадоваться. Даже несмотря на то, что восьмой Кубок мира под угрозой».

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