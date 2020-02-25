Один в поле не воин. Кроме Логинова у России не было команды на ЧМ

Успех или провал?
Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Кузнецов огорчен качественной разницей между Александром Логиновым и прочими российскими биатлонистами на ЧМ.
«Одно золото и одна бронза, и места вдалеке от медалей в командных видах — вряд ли сборная России может записать этот чемпионат мира в актив. Тяжело осознавать, что и Логинов не может. Записывать, собственно, некуда — нет ни ноутбука, ни телефона.
Драчев уже заявил, что Виталий Норицын по итогам сезона покинет пост тренера женской сборной, а Анатолий Хованцев продолжит работу. Весь сезон нам говорили, что не надо делать выводы по многомесячной безвыигрышной серии — давайте подождем чемпионат мира. Перед чемпионатом главной целью была названа Олимпиада. При желании можно подставить любое название — от Спартакиады до "Ижевской винтовки".
Это не меняет сути — пока разговоры о стратегических планах заменяют результат. Его у команды нет. Строго говоря, и неофициальный план выполнен не был — речь шла о трех медалях. Да, нельзя разделять Логинова и СБР, Александр стал чемпионом мира в российской форме с триколором. Но бездна между ним и остальными сборниками просто угнетает.
А еще больше угнетает осознание того, что главный наш биатлонист может на очередную Олимпиаду просто не попасть».
Кроме Логинова — команды нет
Колумнист «Советского Спорта» Лев Тигай находит поводы для критики в адрес завоевавшего в Антхольце золото российского биатлониста.
«А что с Логиновым? Его прогресс непосредственно перед стартом ЧМ меня не сильно удивил. Да, он просел в начале сезона и думаю (не только мое, кстати, мнение), это связано с женитьбой и рождением дочери. Так бывает. Даже у реактивного Йоханнеса Бе, который пропустил почти весь январь из-за аналогичных "отцовских радостей", а сразу после прибытия в Антхольц завалил последний круг в спринтерской гонке.
Логинов "родил" раньше и воспрял быстрее — вот и все. В спринте Антхольца он, наконец, вышел на свой уровень из прошлого, серебряного сезона, а то, что для некоторых Бе-Шме это стало сюрпризом, — их проблемы.
С реакцией на обыски — сложнее. Там Логинов сразу взбесился, потом поплыл, потом сдался, снявшись с масс-старта… Хотя мне, умнику, тоже, конечно, легко советовать. И все ж…
Могу быть неправ, но когда по ходу золотой гонки ЧМ человек думает о том, что хочет домой-к семье (сам радостно рассказывал на пресс-конференции), это, мягко говоря, странновато. Для жены и дочки — нет, а для спортсмена-профессионала, который обычно фанатик — уверяю, да. Ничего личного.
Снятие с масс-старта — из той же серии. Сбежал домой. Нет, не трус, что вы, упаси бог! Но — сбежал.
Вопрос-то на самом деле простой: чего ему больше хочется? Изнасиловать на трассе рыжего Бе с Фуркадом в придачу или увидеть грудную дочку, в которой он, конечно, души не чает? Она пару лишних дней точно подождет, а вон они…
Ладно. Кто я, собственно такой, чтобы читать Логинову мораль о соотношении спортивной жизни с семейной. Его дело. И никуда он, думаю, не уйдет. Поколбасится слегка, поваляется с любимыми дома — и воскреснет. Проблема в другом: кроме него там команды нет».
Норицын заслужил увольнение
Редактор ленты новостей «Спорт день за днем» Александр Кавокин оценивает провальное выступление женской сборной, виня в нем тренерский штаб и руководство СБР.
«Женскую команду обсуждать вообще бессмысленно. Лучшая оценка ее выступления — увольнение старшего тренера Виталия Норицына после этого сезона. Своего Логинова он воспитать не смог. Да еще, видимо, были проблемы с авторитетом.
Раз тренер по стрельбе Леонид Гурьев жаловался: "Говорю девочкам, чтобы поделали тренаж. А они: мы не хотим". Видимо, были дела поважнее. Закончилось все тем, что в масс-старт попала только 35-летняя Екатерина Юрлова-Перхт.
Послушаешь Норицына в интервью, он вообще ничего не знал.
Миронова потеряла три килограмма. Светлана уверила тренера, что это нормально при наборе формы, и он ей охотно поверил.
Не знал, вместо кого поставить на ИГ Кристину Резцову. Олег Романцев говорил, что тренер должен уметь резать мясо. Норицын, боюсь, даже и хлеб не осилит.
Но ведь он не сам пришел. Его Драчев поставил на женскую сборную. Так же, как и Сергея Белозерова — на мужскую. Судьба последнего пока неизвестна.
На словах Драчев оставил только главного тренера Анатолия Хованцева. При нем сборная России провела два чемпионата мира:
Эстерсунд-2019. 3 медали. Логинов — серебро в спринте, Юрлова-Перхт — серебро в масс-старте, мужская сборная — бронза в эстафете.
Антхольц-2020. 2 медали. Логинов — золото в спринте, бронза в пасьюте.
Для сравнения: у норвежцев — 11 медалей на ЧМ-2020 (6 золотых), а у французов — 8 (3). Но мы-то знаем, что сборная России готовится именно к Олимпиаде-2022. Жаль только, там не выступит Александр Логинов».
Террариум в сборной
Обозреватель «Спорт-Экспресса» Владимир Иванов сетует на бардак в сборной России, который в итоге привел к невысоким результатам.
«Возвращаясь к команде. Точнее к ее атмосфере. Можно констатировать, что на биатлонном фронте без перемен. Случай, который прекрасно иллюстрирует положение дел в команде. Мы с коллегами шли по коридору после индивидуальной гонки. В самом его начале встретили одного тренера.
Задали два вопроса: что с коленом Логинова и бежит ли Гараничев эстафету? Услышали, что нога сильно беспокоила Александра, а для Евгения чемпионат мира закончен. В конце коридора встречаем другого специалиста. Который так же работает с мужской командой. И на те же вопросы получаем... противоположные ответы. Как будто наш коридор из Зазеркалья.
Если вы думаете, что мы смеялись или удивились, то это не совсем так. Да, смеялись, но не удивились. В сборной России такие истории в порядке вещей. Взаимоисключающие фразы звучат постоянно. Логично, что нет понимания и внутри команды. Спортсмены жалуются, что узнают о составах и новостях из интернета. Норицын признался, что до него от третьих лиц долетали разговоры Драчева о возможной отставке.
Прямо по ходу ЧМ. Касперович сетует, что сегодня идет с Владимиром Петровичем на день рождения к Владимиру Брынзаку и все хорошо, а уже завтра президент СБР называет тренера Логинова туристом. Сам Касперович попался с чужой аккредитацией, которая стала поводом для полицейских обысков. Причем ни у кого нет сомнений: Касперовича сдали свои же. Вот только кто?
Самое интересное, что по отдельности все — абсолютно нормальные адекватные мужики. Отзывчивые и позитивные. Не под диктофон рассказывают вещи, которые объясняют разные ситуации. Все вызывают понимание.
Как получается, что все вместе они превращаются в коллектив из басни Крылова — головоломка похлеще теоремы Ферма».
Касперович — турист?
Обозревательница Sportbox.ru Светлана Метёлкина возмущена тем, что Александр Логинов в одиночку спасает российский биатлон, но не находит поддержки даже в СБР.
«Тренерский штаб сборной России согласовал присутствие Александра Касперовича в Риднау, где Логинов вместе с другими спортсменами команды проводил заключительную работу в преддверии чемпионата мира.
Именно поэтому никто не удивился присутствию многолетнего наставника спортсмена и на самом турнире в Антхольце. Только потом выяснилось, что на трассу специалист проник нелегально. Уж очень ему хотелось поддержать своего биатлониста.
Что произошло дальше — уже всем известно. Утренний визит итальянской полиции в номера Логинова и Касперовича, необоснованное подозрение в применении допинга, уголовное дело, комментарии в прессе…
Но самое вопиющее в этой ситуации то, что в команде не нашлось аккредитации для личного наставника спортсмена, с которым были связаны все главные надежды на медали.
Именно по планам Касперовича Логинов тренируется уже несколько лет, и это всем известно. С ним он завоевал золото и бронзу минувшего мирового первенства, вытащив Россию на четвертое место в медальном зачете турнира.
Кого можно назвать туристом — Касперовича или кого-то из тренеров сборной России — решайте сами».
Тренерский кризис
Автор блога «Олимпийские виды» Алексей Авдохин считает, что даже золото Логинова не отменяет главного: наш биатлон в диком кризисе.
«В нашем биатлоне вообще очевидный тренерский кризис. Опытный Анатолий Хованцев — на бумаге главный тренер всей сборной — со временем превратился в сотрудника с непонятным статусом. А Сергей Белозеров с Виталием Норицыным — старшие по мужской и женской командам — так и не стали людьми, при которых биатлонисты растут и прогрессируют. Но за их спинами совсем пусто — с ходу не назвать ни одной фамилии, которой можно было бы их заменить.
Неудивительно, что лучшими у нас становятся спортсмены, находившиеся на самоподготовке и предельно дистанцировавшиеся от работы по общим планам;
СБР, еще год назад провозгласивший курс на обновление и доверие молодым, за 2 года забрел в тупик из тотального отсутствия резерва в мужской команде и бессмысленной ставки на возрастных биатлонисток в женской.
Только представьте, средний возраст российских биатлонисток, бежавших в Антхольце — 30 лет. У мужчин картина немного жизнерадостнее — 26 лет, но перспективы улучшающих эту статистику Никиты Поршнева и Эдуарда Латыпова с каждым следующим стартом вызывают все больше подозрений.
Это знания, которые дал не только Антхольц, но сезон в целом. Российский биатлон в диком кризисе — особенно на фоне заметного развития в других зимних дисциплинах: лыжах, коньках, санях, скелетоне.
На самом деле, ощущение тотальной безысходности — главная эмоция от просмотра биатлона в этом году, которую не исправить даже отдельными действительно яркими результатами Логинова. Нет прогресса, нет новых лиц, нет огня, нет коллектива.
Но еще важнее, что никто в СБР, похоже, не понимает, что делать дальше».
Феноменальный рекорд Рёйселанд
Корреспондент «Чемпионата» Алексей Адамов отмечая главных героев завершившегося ЧМ-2020 не обходит вниманием норвежку, которая из нестабильной биатлонистки превратилась в триумфатора чемпионата мира.
«Если анализировать чисто спортивные итоги чемпионата мира, то лучше всего он сложился для норвежки Марте Рёйселанд. Она приняла участие во всех семи и одержала пять побед, а в гонке преследования и индивидуальной гонке Марте стала третьей.
Таким образом, Рёйселанд стала первой биатлонисткой в истории, завоевавшей семь наград на одном чемпионате мира. До неё завоевать награды во всех гонках ЧМ удавалось норвежке Туре Бергер в 2015-м, француженке Мари Дорен Абер в 2016-м и немке Лауре Дальмайер в 2017-м».
Фуркад приходит в себя
Корреспондентка Sport24 Виктория Дмитриева отмечает, что титулованный французский биатлонист постепенно восстанавливается после прошлогоднего провала.
«Француз, конечно, далеко не тот, что раньше. Но в этом сезоне на него уже не так больно смотреть. Фуркад начал показывать результаты на Кубке мира (худшая гонка — 12-е место). А еще стал единственным, кто воспользовался декретным отпуском Бе. После чемпионата мира норвежцу так и не удалось вернуть себе лидерство в общем зачете. Сейчас между ними разрыв в 98 очков.
В Антхольце Фуркад, который уже думал о завершении карьеры, победил в любимой индивидуалке, стал третьим в спринте и вместе с парнями выиграл эстафету. И ему стоит порадоваться. Даже несмотря на то, что восьмой Кубок мира под угрозой».