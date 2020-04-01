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    Драчев отреагировал на письмо с призывом уйти в отставку

    Прочие Биатлон
    Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал письмо представителей российского биатлона, в котором они призвали его сложить с себя полномочия.

    Владимир Драчев
    Владимир Драчев

    «Люди, видимо, подготовились к 1 апреля и решили запустить интересную тему. Коронавирус уже всем надоел, а может, на кого-то даже и подействовал немного. Если кто-то хотел так подшутить, то удалось, неплохо.

    Сюрприз ли это? Да, конечно. В этом письме поверхностный взгляд на вещи. Более того — как только это письмо было опубликовано, якобы подписавшиеся мне начали звонить и сказали, что ничего они не подписывали.

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    • Один, второй, третий, смски приходят. Богалий, Ковалев, Раменский, Юрлов — говорят, прислали просто письмо, и все. Выйти с таким письмом было худшим из всего того, что можно было сейчас сделать в российском биатлоне», — приводит слова Драчева «Спорт-Экспресс». 0

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