Суд отклонил иск российских велогонщиков к ВАДА и юристу Макларену

ВАДА не выплатит россиянам компенсацию
globallookpress.com
Об этом сообщает официальный сайт ВАДА.
Суд постановил, что поднятые российскими велогонщиками вопросы в основном касаются спорта и юрисдикции Спортивного арбитражного суда (CAS), а также что подобные обращения в суды могут подорвать олимпийское движение. Срок подачи апелляции уже истек, решение окончательное. Спортсмены требовали 6 миллионов долларов компенсации.
Напомним, спортсмены подавали иск в CAS во время проведения Игр, но тогда их апелляция была отклонена. 0