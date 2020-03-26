Суд отклонил иск российских велогонщиков к ВАДА и юристу Макларену

Верховный суд канадской провинции Онтарио отклонил иск российских велогонщиков Д, которым запретили выступить на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, ки юристу

Об этом сообщает официальный сайт ВАДА.

Суд постановил, что поднятые российскими велогонщиками вопросы в основном касаются спорта и юрисдикции Спортивного арбитражного суда (CAS), а также что подобные обращения в суды могут подорвать олимпийское движение. Срок подачи апелляции уже истек, решение окончательное. Спортсмены требовали 6 миллионов долларов компенсации.

Напомним, спортсмены подавали иск в CAS во время проведения Игр, но тогда их апелляция была отклонена. 0