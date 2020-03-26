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    Суд отклонил иск российских велогонщиков к ВАДА и юристу Макларену

    Прочие Олимпизм Допинг Велоспорт
    Верховный суд канадской провинции Онтарио отклонил иск российских велогонщиков Дмитрия Страхова, Кирилла Свешникова и Дмитрия Соколова, которым запретили выступить на Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году, к Всемирному антидопинговому агентству и юристу Ричарду Макларену.

    ВАДА не выплатит россиянам компенсацию
    ВАДА не выплатит россиянам компенсацию

    Об этом сообщает официальный сайт ВАДА.

    Суд постановил, что поднятые российскими велогонщиками вопросы в основном касаются спорта и юрисдикции Спортивного арбитражного суда (CAS), а также что подобные обращения в суды могут подорвать олимпийское движение. Срок подачи апелляции уже истек, решение окончательное. Спортсмены требовали 6 миллионов долларов компенсации.

    Напомним, спортсмены подавали иск в CAS во время проведения Игр, но тогда их апелляция была отклонена. 0

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