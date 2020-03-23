Логинов — седьмой по сумме призовых за сезон

Опубликованы данные о заработках ведущих биатлонистов по итогам сезона-2019/20.

По данным портала Dicodusport, россиянин Александр Логинов, ставший чемпионом мира в спринте, заработал 120 900 евро, что стало седьмым результатов среди всех биатлонистов.

Лидером по сумме заработанных призовых стал обладатель «Большого хрустального глобуса» норвежец Йоханнес Бе, заработавший 320,8 тысяч евро. Француз Мартен Фуркад получил 268,7 тысяч евро, его соотечественник Кентен Фийон-Майе — 218,2 тысячи евро.

Среди девушек больше всех заработала итальянка Доротея Вирер (226 750 евро). Норвежка Тириль Экхофф получила 194 800 евро. 0