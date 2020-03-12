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    Йоханнес Бе выиграл спринт на этапе Кубка мира в Лахти

    Прочие Биатлон
    Норвежец Йоханнес Бе одержал победу в мужском спринте на этапе Кубка мира по биатлону в финском Лахти.

    Йоханнес Бе
    Йоханнес Бе

    Норвежский биатлонист преодолел дистанцию в 10 километров за 22 минуты и 27,8 секунды без штрафных кругов.

    Вторым стал француз Мартен Фуркад (+21,1 секунды). Третий — его соотечественник Эмильян Жаклен (+22,3 секунды).

    Российские спортсмены не попали в топ-10 — лучший из россиян Матвей Елисеев занял 14-е место.

    Мужской спринт в Лахти прошел без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса.

    Биатлон. Кубок мира
    Мужчины. Спринт 10 км

    1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 22.27,8 (0 шт. кругов)
    2. Мартен Фуркад (Франция) — отставание 21,1 (0)
    3. Эмильян Жаклен (Франция) — 22,3 (0)
    4. Ветле Кристиансен (Норвегия) — 30,6 (0)
    5. Тарьей Бе (Норвегия) — 34,0 (0)
    6. Бенедикт Долль (Германия) — 34,1 (1)...
    14. Матвей Елисеев (Россия) — 58,7 (0)
    18. Александр Логинов (Россия) — 1.12,9 (1)
    31. Евгений Гараничев (Россия) — 1.36,7 (1)
    36. Эдуард Латыпов (Россия) — 1.45,0 (2)
    42. Карим Халили (Россия) — 1.54,5 (1)
    62. Никита Поршнев (Россия) — 2.26,1 (2) 0

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