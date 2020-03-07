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    Норвежцы выиграли эстафету в Нове-Место, россияне — четвертые

    Прочие Биатлон
    На этапе Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место завершилась мужская эстафетная гонка.

    Эдуард Латыпов
    Эдуард Латыпов

    Победу в ней с комфортным преимуществом одержала сборная Норвегии, выступавшая сильнейшим составом.

    Второе место заняла сборная Украины, которую на подиум вывел Дмитрий Пидручный, бежавший на последнем этапе.

    Замкнула тройку сильнейших команда Швеции, чей Мартин Понсилуома на последних метрах дистанции оторвался от Карима Халили и лишил сборную России медали.

    Нове-Место (Чехия). Кубок мира
    Мужчины. стафета 4 х 7,5 км

    1. Норвегия (Ветле Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) — 1:10.25,3 (0 шт. кругов + 5 доп. патроноа)
    2. Украина (Артем Прима, Сергей Семенов, Руслан Ткаленко, Дмитрий Пидручный) — отставание 38,2 (0 + 5)
    3. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Йеспер Нелин, Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома) — 43,3 (1 + 8)
    4. Россия (Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов, Карим Халили) — 46,9 (0 + 7)
    5. Германия (Симон Шемп, Филипп Хорн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — 57,2 (1 + 11)
    6. Италия (Томас Бормолини, Томмазо Джакомель, Доминик Виндиш, Дилье Бьона) — 1.46,9 (0 + 5) 0

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