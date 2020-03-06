Юрлова-Перхт: Промахнулась в спринте из-за собственных недоработок

Российская биатлонисткаподвела итоги спринта на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).

Юрлова-Перхт заняла 11-е место в спринте на 7,5 км, допустив два промаха на рубежах (+1.33,3). Победу одержала немка Дениз Херманн.

«Очень непредсказуема получилась гонка. Постоянно менялся ветер, то стихал, то усиливался. Но на моей стрельбе он был стабильный, могла работать. Промахнулась из-за собственных недоработок.

Добавляют ли пустые трибуны спокойствия или усиливают беспокойство? Честно говоря, впервые бежала в такой обстановке. Очень непривычные ощущения.

С одной стороны, меньше нервов, можно сконцентрироваться только на себе. С другой стороны, очень непривычно, из-за этого сбиваются какие-то внутренние настройки.

Но на трассе, кстати, болельщики были, в том числе российские. Стояли за оградительной сеткой в лесу, поддерживали. Спасибо им большое», — цитирует россиянку «Матч ТВ».

Напомним, что по решению властей Чехии этап в Нове-Место проходит без зрителей в целях безопасности в связи с распространением коронавируса в Европе. 0