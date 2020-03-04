Большунов сохраняет лидерство в общем зачете Кубка мира

Российский лыжникпродолжает лидировать в общем зачете Кубка мира после соревнований 12-го этапа в норвежском Драммене.

Большунов, занявший в спринте свободным стилем пятое место, сохраняет лидерство в общем зачете с 2073 баллами.

Вторым в общем зачете идет норвежец Йоханнес Клебо (1663), победивший в спринтерской гонке в Норвегии. Замыкает первую тройку его соотечественник Пол Голберг (1238).

Еще один представитель России Сергей Устюгов (908) занимает седьмое место, Андрей Мельниченко (625) — на 10-й строке таблицы.

В общем зачете Кубка мира у женщин лидирует норвежка Тереза Йохеуг (2368), второе место занимает ее соотечественница Хейди Венг (1647), третье — россиянка Наталья Непряева (1308). 0