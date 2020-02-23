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    Олсбю-Ройселанн выиграла женский масс-старт на ЧМ по биатлону

    Прочие Биатлон
    На чемпионате мира по биатлону-2020, который проходит в итальянском Антхольце, прошла гонка с массовым стартом среди женщин.

    Марте Олсбю-Ройселанн
    Марте Олсбю-Ройселанн

    Победу в масс-старте одержала Марте Ульсбю-Ройселанн из Норвегии.

    На последнем круге ей удалось обойти итальянку Доротею Вирер.

    Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт в масс-старте финишировала шестой, уступив лидеру 52 секунды.

    ЧМ-2020. Женщины. Масс-старт 12,5 км

    1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 39.14,0 (2 шт. круга)

    2. Доротея Вирер (Италия) — отставание 20,7 (3)

    3. Ханна Эберг (Швеция) — 26,1 (3)

    4. Моника Хойниш (Польша) — 29,1 (2)

    5. Жюли Симон (Франция) — 45,1 (2)

    6. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 52,0 (2) 0

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