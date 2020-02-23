Олсбю-Ройселанн выиграла женский масс-старт на ЧМ по биатлону

Марте Олсбю-Ройселанн
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Победу в масс-старте одержала Марте Ульсбю-Ройселанн из Норвегии.
На последнем круге ей удалось обойти итальянку Доротею Вирер.
Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт в масс-старте финишировала шестой, уступив лидеру 52 секунды.
ЧМ-2020. Женщины. Масс-старт 12,5 км
1. Марта Ольсбу Ройселанн (Норвегия) — 39.14,0 (2 шт. круга)
2. Доротея Вирер (Италия) — отставание 20,7 (3)
3. Ханна Эберг (Швеция) — 26,1 (3)
4. Моника Хойниш (Польша) — 29,1 (2)
5. Жюли Симон (Франция) — 45,1 (2)
6. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 52,0 (2) 0