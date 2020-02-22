ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мартин БрейтуэйтСтранный трансфер «Барселоны». Брейтуэйт готов дать то, чего не хватает чемпионам
  • 18:08
    • Франция выиграла мужскую эстафету на ЧМ по биатлону, Россия — четвертая
  • 17:21
    • «Челси» удержался на четвертом месте в АПЛ, обыграв «Тоттенхэм»
  • 16:57
    • Смолов поучаствовал в победном матче «Сельты» с «Леганесом»
  • 15:00
    • Норвежские биатлонистки выиграли эстафету на ЧМ, россиянки — восьмые
  • 14:33
    • «Сочи» объявил о приобретении Рами
    Все новости спорта

    Франция выиграла мужскую эстафету на ЧМ по биатлону, Россия — четвертая

    Прочие Чемпионат мира по биатлону Биатлон Календарь и медали ЧМ по биатлону
    Сборная Франции одержала победу в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону, проходящем в итальянском Антхольце.

    Мартен Фуркад и Филипп Хорн
    Мартен Фуркад и Филипп Хорн

    Французы Эмильян Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье и Кантен Фийон Майе) прошли дистанцию за 01:12.35,9 использовав 4 дополнительных патрона.

    На втором месте — Норвегия. Ветле Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бе, Йоханнес Бе использовали 12 дополнительных патронов и пробежав один штрафной круг, но все равно стали серебряными призерами.

    Замкнули тройку призеров немцы Эрик Лессер, Филипп Хорн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.

    Сборная России (Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Александр Логинов) стала четвертой.

    Напомним, что в субботу утром в отеле нашей команды прошли обыски у Александра Логинова, который бежал четвертый этап.

    Биатлон. Чемпионат мира
    Мужчины. Эстафета 4 х 7,5 км

    1. Франция — 01:12.35,9 (0 шт. кругов + 4 доп. патрона)
    2. Норвегия — отставание 21,5 (1 + 12)
    3. Германия (Эрик Лессер, Филипп Хорн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — 36,2 (1 + 8)
    4. Россия — 1.44,7 (0 + 9)
    5. Словения — 1.45,8 (0 + 8)
    6. Австрия — 2.28,5 (2 + 12) 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Логинов не просто добыл золото на ЧМ. Он заставил замолчать всех западных критиков
  • 16/02/2020 в 18:50
    •
  • Прогноз
  • «Лестер» — «Манчестер Сити»
  • 1.63
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Против «Сити» «Лестер» сыграет максимально осторожно
  • «Лестер» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Забьет ли СПАЛ «Ювентусу»?
  • СПАЛ — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 2.80
    •
  • «Фиорентина» — «Милан»: будет ли ничья?
  • «Фиорентина» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Нью-Йорк Рейнджерс» Хоккей НХЛ. Два очка Панарина, 29 сэйвов Шестеркина и передача СвечниковаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 22 февраля 08:340
  • 09:33
    • Панарин превзошел рекорд Мессье и Гретцки
  • 19:08
    • «Удинезе» упустил победу над «Болоньей»
  • 18:58
    • Драчев: Идет проверка по письму антидопингового менеджера IBU
    Уле-Гуннар Сульшер Футбол Гонка за Лигу чемпионов в АПЛ. Кто фаворит?«Челси», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» или даже «Эвертон»? Вчера в 21:330
  • Экспресс дня

  • ПСЖ отыграется на «Бордо» за поражение в Дортмунде?
  • 3.05
    •
  • 18:52
    • Далин: Обыски в сборной России не были спланированной акцией IBU
  • 18:43
    • Логинов заявил о возможном завершении карьеры после скандала на ЧМ
  • 18:24
    • «Зенит» сыграл вничью с минским «Динамо»
    Ромелу Лукаку Футбол Лукаку приблизился к Ширеру и другие события Лиги ЕвропыВо втором по значимости клубном турнире Европы прошли первые матчи 1/16 финала Вчера в 13:370
  • 17:50
    • «Трактор» уверенно переиграл «Сибирь»
  • 17:36
    • Клебо — победитель спринта на «Ски туре»
  • 17:08
    • Фалла выиграла спринт в рамках многодневки «Ски тур»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.20
  • Прогноз на матч Марсель — Нант
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч СПАЛ — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  5.35
  • Экспресс дня 22 февраля
  • Сегодня в 20:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Шальке — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.62
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Дижон — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Фиорентина — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Леванте — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Аризона — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон