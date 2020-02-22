Франция выиграла мужскую эстафету на ЧМ по биатлону, Россия — четвертая

Сборная Франции одержала победу в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону, проходящем в итальянском Антхольце.

Французы Эмильян Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дестье и Кантен Фийон Майе) прошли дистанцию за 01:12.35,9 использовав 4 дополнительных патрона.

На втором месте — Норвегия. Ветле Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарьей Бе, Йоханнес Бе использовали 12 дополнительных патронов и пробежав один штрафной круг, но все равно стали серебряными призерами.

Замкнули тройку призеров немцы Эрик Лессер, Филипп Хорн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль.

Сборная России (Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Александр Логинов) стала четвертой.

Напомним, что в субботу утром в отеле нашей команды прошли обыски у Александра Логинова, который бежал четвертый этап.

Биатлон. Чемпионат мира

Мужчины. Эстафета 4 х 7,5 км

1. Франция — 01:12.35,9 (0 шт. кругов + 4 доп. патрона)

2. Норвегия — отставание 21,5 (1 + 12)

3. Германия (Эрик Лессер, Филипп Хорн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — 36,2 (1 + 8)

4. Россия — 1.44,7 (0 + 9)

5. Словения — 1.45,8 (0 + 8)

6. Австрия — 2.28,5 (2 + 12) 0