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    Драчев: Идет проверка по письму антидопингового менеджера IBU

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    Глава СБР Владимир Драчев заявил, что в данный идет проверка по письму антидопингового менеджера IBU Сары Фуссек, после которого полиция провела обыски россиян на чемпионате мира в Антерсельве.

    Владимир Драчев
    Владимир Драчев

    Ранее стало известно, что итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.

    «Насколько все серьезно? Просто идет проверка по письму, разбирательства. Да, выбран неприятный момент для российской команды. Но в целом пока доброжелательная обстановка.

    Полиция — лишь исполнители, надо смотреть глубже, кто все спровоцировал и инициировал. Далин узнал обо всем только сегодня? Как такое может быть? У них что, комитеты работают отдельно от президента?

    Думаю, то, что заявление поступило от IBU 19 февраля, — это неслучайно, а то, что они приехали сегодня», — приводит слова Драчева RT.

    Ранее в прессе появилась информация, что у IBU возникли подозрения, что Касперович, не получивший аккредитацию из-за квоты, пользуется допуском сборной Украины.

    Также не исключается, что он передал подопечному запрещённые препараты, поскольку Логинов ранее признавался виновным в нарушении антидопинговых правил, и тогда личным тренером также был Касперович. 0

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