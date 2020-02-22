Драчев: Идет проверка по письму антидопингового менеджера IBU

Глава СБРзаявил, что в данный идет проверка по письму антидопингового менеджера IBU, после которого полиция провела обыски россиян на чемпионате мира в Антерсельве.

Ранее стало известно, что итальянская полиция провела обыски в номерах российских биатлонистов Александра Логинова, Евгения Гараничева и тренера Александра Касперовича.

«Насколько все серьезно? Просто идет проверка по письму, разбирательства. Да, выбран неприятный момент для российской команды. Но в целом пока доброжелательная обстановка.

Полиция — лишь исполнители, надо смотреть глубже, кто все спровоцировал и инициировал. Далин узнал обо всем только сегодня? Как такое может быть? У них что, комитеты работают отдельно от президента?

Думаю, то, что заявление поступило от IBU 19 февраля, — это неслучайно, а то, что они приехали сегодня», — приводит слова Драчева RT.

Ранее в прессе появилась информация, что у IBU возникли подозрения, что Касперович, не получивший аккредитацию из-за квоты, пользуется допуском сборной Украины.

Также не исключается, что он передал подопечному запрещённые препараты, поскольку Логинов ранее признавался виновным в нарушении антидопинговых правил, и тогда личным тренером также был Касперович. 0