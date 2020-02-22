Далин: Обыски в сборной России не были спланированной акцией IBU

Президент IBUподчеркнул, что Международный союз биатлонистов не имеет отношения к обыскам , которым подверглись российские спортсмены перед мужской эстафетой на чемпионате мира-2020.

Ранее стало известно, что в номере биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича проводились обыски.

«Эти обыски не были спланированной акцией IBU, это абсолютно не так. Это шло со стороны итальянской полиции, так что надо спрашивать у них, почему так произошло.

Я получил информацию об обысках в 8 утра от новостного агентства, так я и узнал об обысках. Мы в IBU фокусируем внимание на чемпионате мира и на гонках», — цитирует «РИА Новости» Далина. 0