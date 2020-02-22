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    Логинов прокомментировал ситуацию с обысками

    Прочие Биатлон Вокруг спорта
    Биатлонист Александр Логинов рассказал об обыске в отеле российских биатонистов.

    Александр Логинов
    Александр Логинов

    «Спали с Гараничевым, проснулись от того, что к нам вломились. Карабинеры сами открыли дверь. Сразу забрали "оружие", видимо, как у самых опасных преступников. Просили сидеть на месте в одних трусах. Мы смотрели, как проверяли вещи. Их интересовали только мои вещи, потом я попросил, чтобы пришел компетентный переводчик — наш менеджер Екатерина. Проверили документы, которые они привезли, это был запрос IBU. Какое-то недоверие от них.

    Были ли какие-то разговоры, что я опоздал на какие-то допинг-тексты? Нет, конечно. Им это нужно было именно в шесть утра. Забрали компьютер, личные вещи, телефон. За телефон больше всего обидно. Я не против, если бы они его проверили, что-то скопировали, но забирать… Это же личное. В 2020 году это необходимо для жизни.

    Ничего не предъявляли. Это все очень сильно расстраивает. Верю, что это не будет замято, а будет хороший, положительный итог. Это сильно расстраивает, если это не беспредел, то близко к этому. Спасибо болельщикам за поддержку, мы не сломаемся. У нас менталитет не такой», — сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Как сообщает телеграм-канал Baza, вопросы у полиции вызвал тренер Александра Логинова Александр Касперович. На соревнованиях в Италии он присутствует по чужой аккредитации, выданной на украинскую команду. 0

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