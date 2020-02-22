Итальянская полиция проводит обыски в отеле российских биатлонистов

Российский комментаторсообщил, что полиция проводит обыски в отеле, где проживают биатлонисты сборной России.

«Срочно! Обыски в отеле наших биатлонистов. Изъят компьютер и телефон Логинова. Итальянские силовики приехали в 6 утра. Ждем развития событий», — написал Губерниев в своем Instagram.

Напомним, что в итальянском Антхольце проходит чемпионат мира по биатлону. На сегодня, 22 февраля, запланирована женская и мужская эстафеты. Начало женской — в 13:45 мск, а мужской — в 16:45.

На мировом первенстве сборная России завоевали две награды — золотую и бронзовую. Обе медали взял Логинов.

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