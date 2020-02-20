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    Резцова: Ни в одной из гонок ЧМ у сборной России не было супердостойного результата

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    Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала свое непопадание в состав сборной России ни на одну из гонок чемпионата мира.

    Кристина Резцова
    Кристина Резцова

    «Кем я являюсь на чемпионате мира? Вечно запасным вариантом, готовящимся на каждую гонку. А перед каждым стартом узнаю, что я всё же не бегу.

    Справедливо ли это? Тренерам виднее. На вопрос: "Разве это по спортивному принципу?", мне ответили: "Согласны, не совсем". Ну вот так.

    Объективно, я бы пробежала не хуже. Не скажу, что в какой-то из гонок был супердостойный результат. Например, Катя (Юрлова-Перхт) пробежала средне.

    Пару дней назад мне сказали, что эстафету побегут те же девушки, что и до этого были в одиночных гонках. Сказали, что нет никаких вариантов, кроме форс-мажоров. Например, кто-то руку или ногу сломает.

    В среду я пробежала контрольную гонку. Чувствую себя неплохо. Уже не настраиваюсь на то, что меня могут поставить. Зачем лишний раз трепать нервы и надеяться на чудо?» — цитирует Резцову «Матч ТВ».

    Ранее мать Резцовой заявила, что Кристина может сменить спортивное гражданство в случае неучастие в оставшихся гонках чемпионата мира. Позже эта информация была опровергнута самой матерью биатлонистки. 0

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