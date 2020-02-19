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    Поршнев: Очень доволен результатом, хотя немного не хватило до десятки

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    Россиянин Никита Поршнев оценил свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце, где он занял 11-е место с двумя промахами.

    Никита Поршнев
    Никита Поршнев

    Француз Мартен Фуркад победил в индивидуальной гонке с 1 промахом. Второй — норвежец Йоханнес Бе, третий — австриец Доминик Ландертингер.

    «Очень доволен результатом. Конечно, немного не хватило до десятки, но рад, что поборолся именно с самим собой.

    На последней стрельбе работал с Доллем, не отпустил его и даже немного на финише вырвался вперед. Это очень меня порадовало.

    Сегодня непростые погодные условия. Кажется, что особо ветра нет, но на рубеже немножко задувало, чувствовал это на первой "лежке".

    Приходилось работать с поправкой, вот к чему привело», — сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ». 0

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