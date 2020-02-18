Клебо выиграл спринт на «Ски туре», Большунов и Спицов выбыли в полуфинале

Йоханнес Клебо
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Второе место занял итальянец Федерико Пеллегрино. Бронзовым призёром стал француз Рено Же.
Россияне Александр Большунов и Денис Спицов выбыли в полуфинале, Андрей Ларьков, Андрей Мельниченко и Артем Мальцев — в четвертьфинале.
Лыжные гонки. Кубок мира
«Ски тур». Мужчины. Спринт (С)
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.02,3
2. Федерико Пеллегрино (Италия) — отставание 2,5
3. Рено Же (Франция) — 4,1
4. Поль Гольберг (Норвегия) — 14,6
5. Люка Шанава (Франция) — 26,1
6. Эрик Вальнес (Норвегия) — 1.05,62 0