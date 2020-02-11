Хабиб возглавил рейтинг лучших бойцов мира по версии Sherdog

Хабиб Нурмагомедов
globallookpress.com
Первое место в этом рейтинге занял россиянин Хабиб Нурмагомедов, который не проиграл еще ни одного боя.
Вторую строку отдали американцу Джону Джонсону. Тройку замкнул другой американец Генри Сехудо.
Десятка рейтинга бойцов:
1. Хабиб Нурмагомедов (Россия);
2. Джон Джонс (США);
3. Генри Сехудо (США);
4. Стипе Миочич (США);
5. Даниель Кормье (США);
6. Исраэль Адесанья (Новая Зеландия);
7. Камару Усман (США);
8. Деметриус Джонсон (США);
9. Тони Фергюсон (США);
10. Александр Волкановски (Австралия). 0