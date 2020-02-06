Солдатова опровергла информацию о попытке суицида

Российская гимнасткаопровергла информацию о том, что она была госпитализирована в одну из московских больниц после попытки суицида.

Она утверждает, что не стоит верить всему, о чем пишут в СМИ.

«Всем привет. Хочу сказать, чтобы все перестали за меня беспокоиться. Со мной все прекрасно. В прессе пишут полный ужас, полную неправду. Честно, у меня просто нет слов. Мне хочется или смеяться или плакать от того, как можно такое написать. И без малейшего факта доказательств.

Я вчера ехала на тренировку. Утром готовила завтрак, порезалась — такое бывает. Ножи острые, я — гимнастка и на кухне стою не так давно. Еду на тренировку и чувствую, что рану лучше заклеить и обработать профессионально, чтобы не заниматься самолечением. Заехала в больницу, предупредила тренера, что немного опаздываю. На этом вся история закончилась.

А тут пишут: "Какой кошмар! Вены! Порезалась! Какой ужас!" — На самом деле у меня просто нет слов. Со мной все прекрасно, жива-здорова. Все супер, сейчас поеду на тренировку», — сделала заявление Солдатова на своей странице в Instagram.

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