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    Гимнастка Александра Солдатова пыталась свести счеты с жизнью

    Прочие Вокруг спорта
    В Москве пыталась покончить с собой известная российская гимнастка Александра Солдатова.

    Александра Солдатова
    Александра Солдатова

    «Солдатову госпитализировали в столичную больницу с глубокими порезами на левой руке. Сейчас спортсменка находится в больнице. Врачи запрещают ее опрашивать из-за тяжелого состояния», — сообщает Baza.

    Следователи уже проводят проверку по факту произошедшего. Известно, что инцидент произошел накануне утром. Причина, по которой девушка нанесла себе увечья и обстоятельства, при которых это произошло, пока неизвестны.

    21-летняя Александра Солдатова является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы. В 2019 году завоевала золото европейского первенства в Баку. Там же стала обладательницей двух серебряных медалей. 0

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