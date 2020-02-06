Гимнастка Александра Солдатова пыталась свести счеты с жизнью

В Москве пыталась покончить с собой известная российская гимнастка

«Солдатову госпитализировали в столичную больницу с глубокими порезами на левой руке. Сейчас спортсменка находится в больнице. Врачи запрещают ее опрашивать из-за тяжелого состояния», — сообщает Baza.

Следователи уже проводят проверку по факту произошедшего. Известно, что инцидент произошел накануне утром. Причина, по которой девушка нанесла себе увечья и обстоятельства, при которых это произошло, пока неизвестны.

21-летняя Александра Солдатова является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы. В 2019 году завоевала золото европейского первенства в Баку. Там же стала обладательницей двух серебряных медалей. 0