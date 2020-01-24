Херманн выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Поклюке

Не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах, Херманн преодолела дистанцию в 15 километров за 41 минуту 33,4 секунды.
Второе место заняла шведка Ханна Эберг, которая с минутой штрафа уступила Херманн 59,2 секунды.
Замкнула тройку сильнейших француженка Анаис Бескон. Она прошла дистанцию без промахов и отстала от графика лидера на 1 минуту 15,7 секунды.
Лучшая из россиянок Ирина Старых заняла восьмое место. В ее активе чистая стрельба, однако она слишком много проиграла ходом — 2 минуты 59,5 секунды.
Кубок мира. Поклюка (Словения)
Женщины. Индивидуальная гонка 15 км
1. Дениз Херманн (Германия) — 41.33,4 (0 промахов)
2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 59,2 (1)
3. Анаис Бескон (Франция) — 1.15,7 (0)
4. Лиза Виттоцци (Италия) — 1.21,7 (0)
5. Франциска Пройсс (Германия) — 2.02,8 (0)
6. Клэр Иган (США) — 2.10,4 (0)...
8. Ирина Старых (Россия) — 2.59,5 (0)...
13. Лариса Куклина (Россия) — 3.16,2 (1)...
27. Кристина Резцова (Россия) — 4.51,8 (2)...
35. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 5.25,0 (3)...
69. Светлана Миронова (Россия) — 8.10,4 (7) 0