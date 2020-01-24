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    Херманн выиграла индивидуальную гонку на этапе Кубка мира в Поклюке

    Прочие Биатлон
    Немецкая биатлонистка Дениз Херманн стала победительницей индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Поклюке.

    Дениз Херманн
    Дениз Херманн

    Не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах, Херманн преодолела дистанцию в 15 километров за 41 минуту 33,4 секунды.

    Второе место заняла шведка Ханна Эберг, которая с минутой штрафа уступила Херманн 59,2 секунды.

    Замкнула тройку сильнейших француженка Анаис Бескон. Она прошла дистанцию без промахов и отстала от графика лидера на 1 минуту 15,7 секунды.

    Лучшая из россиянок Ирина Старых заняла восьмое место. В ее активе чистая стрельба, однако она слишком много проиграла ходом — 2 минуты 59,5 секунды.

    Кубок мира. Поклюка (Словения)
    Женщины. Индивидуальная гонка 15 км

    1. Дениз Херманн (Германия) — 41.33,4 (0 промахов)
    2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 59,2 (1)
    3. Анаис Бескон (Франция) — 1.15,7 (0)
    4. Лиза Виттоцци (Италия) — 1.21,7 (0)
    5. Франциска Пройсс (Германия) — 2.02,8 (0)
    6. Клэр Иган (США) — 2.10,4 (0)...
    8. Ирина Старых (Россия) — 2.59,5 (0)...
    13. Лариса Куклина (Россия) — 3.16,2 (1)...
    27. Кристина Резцова (Россия) — 4.51,8 (2)...
    35. Екатерина Юрлова-Перхт (Россия) — 5.25,0 (3)...
    69. Светлана Миронова (Россия) — 8.10,4 (7) 0

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