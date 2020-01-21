Россиянка Вяхирева признана лучшей гандболисткой мира

Правый полусредний «Ростов-Дона» и сборной Россиистала лучшей гандболисткой мира 2019 года по версии портала Handball Planet.

В голосовании принимали участие гандбольные журналисты и болельщики. 24-леьняя россиянка заняла первое место, набрав 48 баллов. На втором месте расположилась норвежка Стине Офтедал (38), тройку замкнула голландка Лоис Аббинг (37).

В 2019 году Вяхирева стала чемпионкой России, обладательницой Кубка и Суперкубка страны, а также вышла в финал Лиги чемпионов.

В составе сборной спортсменка завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в Японии и вошла в символическую сборную турнира. 0