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    Россиянка Вяхирева признана лучшей гандболисткой мира

    Прочие Волейбол
    Правый полусредний «Ростов-Дона» и сборной России Анна Вяхирева стала лучшей гандболисткой мира 2019 года по версии портала Handball Planet.

    Анна Вяхирева
    Анна Вяхирева

    В голосовании принимали участие гандбольные журналисты и болельщики. 24-леьняя россиянка заняла первое место, набрав 48 баллов. На втором месте расположилась норвежка Стине Офтедал (38), тройку замкнула голландка Лоис Аббинг (37).

    В 2019 году Вяхирева стала чемпионкой России, обладательницой Кубка и Суперкубка страны, а также вышла в финал Лиги чемпионов.

    В составе сборной спортсменка завоевала бронзовую медаль чемпионата мира в Японии и вошла в символическую сборную турнира. 0

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