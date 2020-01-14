Макгрегор вызвал на бой Пакьяо

Ирландский боец UFCзаявил о желании провести боксерский поединок с филиппинцем

«Есть предложение подраться с Мэнни Пакьяо. Мы им предложили. Они думают. Говорят, что прямо сейчас немножко не время. Но шанс, что бой состоится, очень хороший.

Я бы мог боксировать с Полом Малиньяджи, но это неинтересно, я его легко нокаутирую. Но я точно буду еще боксировать. Я завоюю титул чемпиона мира по боксу», — цитирует Макгрегора ESPN.

Напомним, 18 января Макгрегор на турнире UFC в Лас-Вегасе выйдет в октагон с американцем Дональдом Серроне.

41-летний Пакьяо является чемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе. Свой последний поединок он провел в июле 2019 года, победив решением судей Кита Турмана. 0