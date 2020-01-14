ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прочие
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Артемий ПанаринНХЛ. Пять очков Панарина, дубль Овечкина и гол Барбашева
  • 02:04
    • «Барселона» подтвердила назначение нового главного тренера
  • 12:11
    • Семак рассказал о подготовке Кокорина и Малкома ко второй части сезона
  • 10:05
    • Панарин назван первой звездой дня в НХЛ, Овечкин — второй
  • 08:57
    • «Оклахома» переиграла «Миннесоту», «Филадельфия» проиграла «Индиане»
  • 08:37
    • Панарин вышел на третье место в бомбардирской гонке НХЛ
    Все новости спорта

    Макгрегор вызвал на бой Пакьяо

    Прочие Единоборства
    Ирландский боец UFC Конор Макгрегор заявил о желании провести боксерский поединок с филиппинцем Мэнни Пакьяо.

    Конор Макгрегор
    Конор Макгрегор

    «Есть предложение подраться с Мэнни Пакьяо. Мы им предложили. Они думают. Говорят, что прямо сейчас немножко не время. Но шанс, что бой состоится, очень хороший.

    Я бы мог боксировать с Полом Малиньяджи, но это неинтересно, я его легко нокаутирую. Но я точно буду еще боксировать. Я завоюю титул чемпиона мира по боксу», — цитирует Макгрегора ESPN.

    Напомним, 18 января Макгрегор на турнире UFC в Лас-Вегасе выйдет в октагон с американцем Дональдом Серроне.

    41-летний Пакьяо является чемпионом мира по версии WBA в полусреднем весе. Свой последний поединок он провел в июле 2019 года, победив решением судей Кита Турмана. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Горячий лед. Как поссорились Евгений Плющенко и Этери Тутберидзе
  • 18/12/2019 в 22:21
    •
  • Прогноз
  • «Тоттенхэм» — «Мидлсбро»
  • 1.80
  • Сегодня в 23:05
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли Жозе Моуринью безвыигрышную серию «шпор»?
  • «Тоттенхэм» — «Мидлсбро». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Реабилитируется ли «Наполи» за провалы в Серии А?
  • «Наполи» — «Перуджа». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Забьет ли «Кальяри» на «Джузеппе Меацца»?
  • «Интер» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 1.55
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Серхио Агуэро Футбол Рекорд Агуэро, блеск Мареза и волшебство Де Брёйне. Как «Ман Сити» разгромил «Астон Виллу»Подопечные Пепа Гвардиолы одержали победу со счетом 6:1 Вчера в 17:000
  • 07:46
    • Павлюченкова уступила Барти в Аделаиде
  • 11:53
    • Игрок молодежной сборной России может сменить команду во Франции
  • 11:38
    • «Барселона» — самый доходный футбольный клуб Европы
    Маркус Рашфорд Футбол Надежда «МЮ». Как Рашфорд превращается в игрока топ-классаМолодой нападающий — главная надежда «Манчестер Юнайтед» на светлое будущее 12/01/2020 в 23:370
  • Экспресс дня

  • «Монако» и ПСЖ снова сыграют результативно?
  • 2.84
    •
  • 11:20
    • Агент предложил Лингарда четырем клубам Серии А
  • 11:04
    • Мохаммед Сиссоко завершил игровую карьеру
  • 10:50
    • Сын Кройфа возглавил сборную Эквадора
    «Питтсбург» Хоккей НХЛ. Два очка Малкина, результативные передачи Гусева, Дадонова и ТренинаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 13 января Вчера в 08:140
  • 10:36
    • Макгрегор вызвал на бой Пакьяо
  • 10:22
    • ЦСКА отправился на первый сбор в Испанию
  • 07:33
    • «Ливерпуль» отказал «Роме» в аренде Шакири
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.68
  • Прогноз на матч Амур — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Барыс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Наполи — Перуджа
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Витязь — Йокерит
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Лацио — Кремонезе
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Интер — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Рочдейл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.73
  • Экспресс дня 14 января
  • Сегодня в 22:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Транмир Роверс — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 23:05
    •  1.53
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Айлендерс — Детройт
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие
    Вся лентаЧМ по фигурномуБиатлон