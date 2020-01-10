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    Глазырина выиграла короткую индивидуальную гонку на Кубке IBU

    Прочие Биатлон
    Российская биатлонистка Екатерина Глазырина стала победительницей укороченной индивидуальной гонки на четвертом этапе Кубка IBU в Словакии.

    Екатерина Глазырина
    Екатерина Глазырина

    Второе место заняла ее соотечественница Евгения Павлова. Третий результат продемонстрировала итальянка Алексия Рунгальдьер.

    Мужская короткая индивидуальная гонка на этапе Кубка IBU в Словакии пройдет позднее в пятницу, 10 января. Этап завершится в воскресенье двумя спринтерскими гонками.

    Биатлон. Кубок IBU. Четвертый этап. Осрблье
    Женщины. Короткая индивидуальная гонка. 12,5 км

    1. Екатерина Глазырина (Россия) — 36.19,8 (0).
    2. Евгения Павлова (Россия) — +37,5 (0).
    3. Алексия Рунгальдьер (Италия) — +40,6 (1).
    4. Эмма Нильссон (Швеция) — +42,4 (1).
    5. Каролин Хорхлер (Германия) — +1.01,7 (2)...
    12. Виктория Сливко (Россия) — +2.13,6 (2)...
    19. Анна Никулина (Россия) — +2.52,6 (3)...
    35. Ульяна Кайшева (Россия) — +4.07,4 (5)...
    43. Наталья Гербулова (Россия) — +4.55,6 (5).     0

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