Глазырина выиграла короткую индивидуальную гонку на Кубке IBU

Второе место заняла ее соотечественница Евгения Павлова. Третий результат продемонстрировала итальянка Алексия Рунгальдьер.
Мужская короткая индивидуальная гонка на этапе Кубка IBU в Словакии пройдет позднее в пятницу, 10 января. Этап завершится в воскресенье двумя спринтерскими гонками.
Биатлон. Кубок IBU. Четвертый этап. Осрблье
Женщины. Короткая индивидуальная гонка. 12,5 км
1. Екатерина Глазырина (Россия) — 36.19,8 (0).
2. Евгения Павлова (Россия) — +37,5 (0).
3. Алексия Рунгальдьер (Италия) — +40,6 (1).
4. Эмма Нильссон (Швеция) — +42,4 (1).
5. Каролин Хорхлер (Германия) — +1.01,7 (2)...
12. Виктория Сливко (Россия) — +2.13,6 (2)...
19. Анна Никулина (Россия) — +2.52,6 (3)...
35. Ульяна Кайшева (Россия) — +4.07,4 (5)...
43. Наталья Гербулова (Россия) — +4.55,6 (5). 0