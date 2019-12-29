Стал известен состав сборной России на ЧЕ по фигурному катанию в Граце

Состав команды:
Женщины: Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова.
Запасные: Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян, Александр Самарин.
Запасные: Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Петр Гуменник.
Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин.
Запасные: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Алина Пепелева/Роман Плешков, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов.
Танцы на льду: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.
Запасные: Анабель Морозов/Андрей Багин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Софья Шевченко/Игорь Еременко.
«Состав сборной команды России сформирован четко по спортивному принципу по результатам чемпионата России-2020 в Красноярске», — заявил президент ФФККР Александр Горшков.
Чемпионат Европы пройдет в австрийском Граце 20-26 января. 0