Тарасова и Морозов — лидеры после короткой программы на чемпионате России

За свой прокат они получили от судей оценку 83,91 балла.
Второе место занимают Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они показали лучший результат сезона, набрав 80,39 балла.
Тройку замкнули Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — 76,13 балла.
Произвольную программу пары представят 28 декабря.
Чемпионат России по фигурному катанию
Красноярск. Пары. Короткая программа
1. Евгения Тарасова — Владимир Морозов — 83,91
2. Александра Бойкова — Дмитрий Козловский — 80,39
3. Дарья Павлюченко — Денис Ходыкин — 76,13
4. Алиса Ефимова — Александр Коровин — 72,83
5. Аполлинария Панфилова — Дмитрий Рылов — 71,51
6. Алина Пепелева — Роман Плешков — 70,67
7. Юлия Артемьева — Михаил Назарычев — 68,64
8. Анастасия Мишина — Александр Галлямов — 67,73
9. Ксения Ахантьева — Валерий Колесов — 67,37
10. Полина Костюкович — Дмитрий Ялин — 64,69 0