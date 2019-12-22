Йоханнес Бе выиграл масс-старт в Анси

В рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону во французском Анси прошел мужской масс-старт.

Победу в гонке одержал норвежский биатлонист Йоханнес Бе. Вторым стал француз Эмильен Жаклин, а третьим финишировал норвежец Тарьей Бе.

Лучшим среди россиян оказался Александр Логинов, который стал 11-м.

Кубок мира. Анси. Мужчины. Масс-старт 15 км

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 41.36,3 (1 шт. круг)

2. Эмильян Жаклен (Франция) — отставание 42,1 (1)

3. Тарьей Бе (Норвегия) — 51,8 (1)

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11. Александр Логинов (Россия) — 2.17,4 (2)

18. Никита Поршнев (Россия) — 3.18,4 (1)

29. Матвей Елисеев (Россия) — 6.08,0 (0) 0