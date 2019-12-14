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    Тарасова призвала поднять возрастной ценз для фигуристок

    Прочие Фигурное катание
    Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова предложила поднять возрастной ценз для участия во взрослых соревнованиях по фигурному катанию.

    Татьяна Тарасова
    Татьяна Тарасова

    «Считаю, что возрастной ценз нужно поднять. Взрослое фигурное катание должно начинаться с 17—18 лет. Средний же возраст — 15–16 лет — должен соревноваться отдельно.

    Мы бы имели преимущество перед всеми и побеждали бы на соревнованиях разного уровня. Наш спорт был бы продолжительнее, нежели нам предлагают сейчас», — цитирует Тарасову «Чемпионат».

    Напомним, в пятницу олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова объявила о приостановке карьеры.

    17-летняя фигуристка за карьеру выиграла все крупные международные турниры, существующие в фигурном катании. 0

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