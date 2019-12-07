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    Чен с мировым рекордом победил в Финале Гран-при

    Прочие Фигурное катание
    Американский фигурист Нэтан Чен с мировым рекордом по сумме двух программ одержал победу в Финале Гран-при в Турине.

    Нэтан Чен
    Нэтан Чен

    Итоговый результат Чена — 335,30 балла.

    Второе место занял японец Юдзуру Ханю (291,43 в сумме), третьим стал француз Кевин Аймо (275,63).

    Россиянин Александр Самарин в итоге стал четвертым (248,83), Дмитрий Алиев финишировал шестым (220,04).

    Финал Гран-при по фигурному катанию
    Турин, Италия. Мужчины. Итоговое положение

    1. Нэтан Чен (США) — 335,30 — мировой рекорд
    2. Юдзуру Ханю (Япония) — 291,43
    3. Кевин Аймо (Франция) — 275,63
    4. Александр Самарин (Россия) — 248,83
    5. Боян Цзинь (Китай) — 241,44
    6. Дмитрий Алиев (Россия) — 220,04 0

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