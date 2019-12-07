Чен с мировым рекордом победил в Финале Гран-при

Итоговый результат Чена — 335,30 балла.
Второе место занял японец Юдзуру Ханю (291,43 в сумме), третьим стал француз Кевин Аймо (275,63).
Россиянин Александр Самарин в итоге стал четвертым (248,83), Дмитрий Алиев финишировал шестым (220,04).
Финал Гран-при по фигурному катанию
Турин, Италия. Мужчины. Итоговое положение
1. Нэтан Чен (США) — 335,30 — мировой рекорд
2. Юдзуру Ханю (Япония) — 291,43
3. Кевин Аймо (Франция) — 275,63
4. Александр Самарин (Россия) — 248,83
5. Боян Цзинь (Китай) — 241,44
6. Дмитрий Алиев (Россия) — 220,04 0