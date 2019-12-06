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    Синицина и Кацалапов — четвертые после ритм-танца в финале Гран-при

    Прочие Фигурное катание
    Танцевальные пары исполнили ритм-танец в финале Гран-при в Турине.

    Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон
    Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон

    Лучшим стал французский дуэт Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, который набрал 83,83 балла.

    Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли четвертое промежуточное место (81,51 балла), а Александра Степанова и Иван Букин — пятое (81,44).

    Финал Гран-при. Танцы. Ритм-танец. Произвольная программа

    1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 83,83

    2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 82,72

    3. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 81,67

    4. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 81,51

    5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 81,14

    6. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 79,53 0

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