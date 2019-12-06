Синицина и Кацалапов — четвертые после ритм-танца в финале Гран-при

Танцевальные пары исполнили ритм-танец в финале Гран-при в Турине.

Лучшим стал французский дуэт Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, который набрал 83,83 балла.

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли четвертое промежуточное место (81,51 балла), а Александра Степанова и Иван Букин — пятое (81,44).

Финал Гран-при. Танцы. Ритм-танец. Произвольная программа

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 83,83

2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 82,72

3. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 81,67

4. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) — 81,51

5. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) — 81,14

6. Пайпер Джиллз/Поль Пуарье (Канада) — 79,53 0