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    Косторная с мировым рекордом выиграла короткую программу в финале Гран-при

    Прочие Фигурное катание
    Российская фигуристка Алена Косторная стала лучшей по итогам короткой программы в рамках финала Гран-при в Турине.

    Алена Косторная
    Алена Косторная

    Косторная набрала за свой прокат 85,45 балла, что стало новым мировым рекордом.

    Второе место заняла олимпийская чемпионка, россиянка Алина Загитова (79,60). Третьей стала действующая чемпионка России Анна Щербакова (78,27).

    Гран-при. Финал. Женщины. Короткая программа

    1. Алена Косторная (Россия) — 85,45

    2. Алина Загитова (Россия) — 79,60

    3. Анна Щербакова (Россия) — 78,27

    4. Брейди Теннел (США) — 72,20

    5. Александра Трусова (Россия) — 71,45

    6. Рика Кихира (Япония) — 70,71 0

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