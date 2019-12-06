Косторная с мировым рекордом выиграла короткую программу в финале Гран-при

Алена Косторная
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Косторная набрала за свой прокат 85,45 балла, что стало новым мировым рекордом.
Второе место заняла олимпийская чемпионка, россиянка Алина Загитова (79,60). Третьей стала действующая чемпионка России Анна Щербакова (78,27).
Гран-при. Финал. Женщины. Короткая программа
1. Алена Косторная (Россия) — 85,45
2. Алина Загитова (Россия) — 79,60
3. Анна Щербакова (Россия) — 78,27
4. Брейди Теннел (США) — 72,20
5. Александра Трусова (Россия) — 71,45
6. Рика Кихира (Япония) — 70,71 0