Швеция выиграла синглмикст в Эстерсунде, Россия — 12-я

Шведские биатлонисты Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон пробежали дистанцию за 36 минут 42,1 секунды.
Второй стала сборная Германии — Франциска Пройс и Эрик Лессер. Замкнули призовую тройку норвежцы Марте Рёйселанд и Ветле Шоста Кристиансен.
Россияне Тамара Воронина и Матвей Елисеев стали лишь двенадцатыми, зайдя на пять штрафных кругов. Четыре из них заработала Воронина.
Кубок мира. Синглмикст
1. Швеция (Ханна Эберг, Себастьян Самуэльссон) — 36.42,1 (2 шт. круга + 9 доп. патронов)
2. Германия (Франциска Пройсс, Эрик Лессер) — отставание 18,1 (1 + 9)
3. Норвегия (Марта Ольсбу Ройселанн, Ветле Кристиансен) — 40,4 (1 + 16)
4. Украина (Анастасия Меркушина, Артем Тищенко) — 56,9 (3 + 6)
5. Эстония (Регина Ойа, Рене Цахкна) — 1.01,6 (1 + 8)
6. США (Сьюзен Данкли, Шон Догерти) — 1.17,0 (1 + 16)
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