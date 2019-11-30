Швеция выиграла синглмикст в Эстерсунде, Россия — 12-я

Сборная Швеции выиграла первую гонку стартового этапа Кубка мира, одержав победу в одиночной смешанной эстафете в Эстерсунде.

Шведские биатлонисты Ханна Эберг и Себастиан Самуэльссон пробежали дистанцию за 36 минут 42,1 секунды.

Второй стала сборная Германии — Франциска Пройс и Эрик Лессер. Замкнули призовую тройку норвежцы Марте Рёйселанд и Ветле Шоста Кристиансен.

Россияне Тамара Воронина и Матвей Елисеев стали лишь двенадцатыми, зайдя на пять штрафных кругов. Четыре из них заработала Воронина.

Кубок мира. Синглмикст