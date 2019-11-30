Непряева стала третьей в гонке на 10 километров

Наталья Непряева
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Непряева в борьбе за бронзовую медаль опередила американку Сейди Бьорнсен.
Победительнице, которой стала норвежка Тереза Йохауг, Непряева проиграла 44,4 секунды. Второй стала финка Криста Пармакоски.
Кубок мира. Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 26.47,5
2. Криста Пармакоски (Финляндия) — отставание 30,1
3. Наталья Непряева (Россия) — 44,4
20. Алиса Жамбалова (Россия) — 1.27,7
29. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.48,1
31. Лидия Дуркина (Россия) — 2.00,3
36. Диана Головань (Россия) — 2.07,7
42. Анна Жеребятьева (Россия) — 2.12,2
48. Екатерина Смирнова (Россия) — 2.19,6
54. Ольга Царева (Россия) — 2.29,9 0