Макгрегор подписал контракт на бой с Серроне

Бывший чемпион UFC в двух весовых категорияхпроведет следующий поединок 18 января.

Его соперником станет экс-претендент на титул чемпиона Дональд Серроне, сообщает обозреватель Бретт Окамото на своей странице в Twitter.

Схватка пройдет на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Отметим также, что поединок состоится в полусреднем весе.

Макгрегор имеет за плечами 21 победу при четырех поражениях. В последнем бою он досрочно уступил Хабибу Нурмагомедову.

Серроне идет на серии из двух поражений. Он дважды досрочно уступал Тони Фергюсону и Джастину Гэтжи. Его профессиональный рекорд составляет 36 побед и 13 поражений. Еще одна схватка признана несостоявшейся. 0