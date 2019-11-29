Макгрегор подписал контракт на бой с Серроне

Конор Макгрегор
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Его соперником станет экс-претендент на титул чемпиона Дональд Серроне, сообщает обозреватель Бретт Окамото на своей странице в Twitter.
Схватка пройдет на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе. Отметим также, что поединок состоится в полусреднем весе.
Макгрегор имеет за плечами 21 победу при четырех поражениях. В последнем бою он досрочно уступил Хабибу Нурмагомедову.
Серроне идет на серии из двух поражений. Он дважды досрочно уступал Тони Фергюсону и Джастину Гэтжи. Его профессиональный рекорд составляет 36 побед и 13 поражений. Еще одна схватка признана несостоявшейся. 0