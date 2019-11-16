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    Трусова выиграла этап Гран-при в Москве, Медведева — вторая

    Прочие Фигурное катание
    Российская фигуристка Александра Трусова стала победительницей московского этапа Гран-при, получив по сумме двух программ от судей 234,47 балла.

    Александра Трусова
    Александра Трусова

    15-летняя спортсменка дважды упала во время произвольной программы: на четверном сальхове и каскаде «тройной лутц + тройной риттбергер».

    Лидировавшая после короткой программы россиянка Евгения Медведева заняла в итоге второе место, набрав по сумме двух прокатов 225,76 балла.

    Замкнула тройку лучших Мэрайя Белл из США — 205,67 балла.

    Ранее в субботу в соревнованиях танцевальных дуэтов победу праздновали российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, получившие от судей по сумме двух программ 212,15 балла.

    В соревнованиях мужчин лучшим стал россиянин Александр Самарин, набравший в итоге 264,45 балла. 0

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