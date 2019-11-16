Трусова выиграла этап Гран-при в Москве, Медведева — вторая

Российская фигуристкастала победительницей московского этапа Гран-при, получив по сумме двух программ от судей 234,47 балла.

15-летняя спортсменка дважды упала во время произвольной программы: на четверном сальхове и каскаде «тройной лутц + тройной риттбергер».

Лидировавшая после короткой программы россиянка Евгения Медведева заняла в итоге второе место, набрав по сумме двух прокатов 225,76 балла.

Замкнула тройку лучших Мэрайя Белл из США — 205,67 балла.

Ранее в субботу в соревнованиях танцевальных дуэтов победу праздновали российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, получившие от судей по сумме двух программ 212,15 балла.

В соревнованиях мужчин лучшим стал россиянин Александр Самарин, набравший в итоге 264,45 балла. 0