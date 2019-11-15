Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве

Она не допустила ошибок при исполнении элементов и улучшила личный рекорд на 1,79 балла.
Второе место заняла Александра Трусова, исполнившая в каскаде с тройным лутцем тулуп, а не риттбергер. Ее оценка 74,21 балла. На третьей строчке идет американка Мэрайя Белл — 67,11 балла.
Еще одна россиянка Станислава Константинова с падением идет 11-й.
Произвольную программу фигуристки покажут в субботу, 16 ноября.
Фигурное катание. Этап Гран-при в Москве. Женщины. Короткая программа
1. Евгения Медведева (Россия) — 76,93
2. Александра Трусова (Россия) — 74,21
3. Мэрайя Белл (США) — 67,11
4. Алексия Паганини (Швейцария) — 65,12
5. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 64,01
6. Сатоко Мияхара (Япония) — 63,09
7. Юна Шираива (Япония) — 60,57
8. Николь Шотт (Германия) — 57,29
9. Чэнь Хунъи (Китай) — 57,17
10. Юхана Йокои (Япония) — 56,51
11. Станислава Константинова (Россия) — 54,36
12. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 52,46 0