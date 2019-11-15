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    Медведева выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Москве

    Прочие Фигурное катание
    Российская фигуристка Евгения Медведева лидирует после короткой программы на этапе Гран-при по фигурному катанию в России, набрав 76,93 балла.

    Евгения Медведева
    Евгения Медведева

    Она не допустила ошибок при исполнении элементов и улучшила личный рекорд на 1,79 балла.

    Второе место заняла Александра Трусова, исполнившая в каскаде с тройным лутцем тулуп, а не риттбергер. Ее оценка 74,21 балла. На третьей строчке идет американка Мэрайя Белл — 67,11 балла.

    Еще одна россиянка Станислава Константинова с падением идет 11-й.

    Произвольную программу фигуристки покажут в субботу, 16 ноября.

    Фигурное катание. Этап Гран-при в Москве. Женщины. Короткая программа

    1. Евгения Медведева (Россия) — 76,93
    2. Александра Трусова (Россия) — 74,21
    3. Мэрайя Белл (США) — 67,11
    4. Алексия Паганини (Швейцария) — 65,12
    5. Екатерина Рябова (Азербайджан) — 64,01
    6. Сатоко Мияхара (Япония) — 63,09
    7. Юна Шираива (Япония) — 60,57
    8. Николь Шотт (Германия) — 57,29
    9. Чэнь Хунъи (Китай) — 57,17
    10. Юхана Йокои (Япония) — 56,51
    11. Станислава Константинова (Россия) — 54,36
    12. Эмми Пелтонен (Финляндия) — 52,46 0

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