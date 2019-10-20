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    Щербакова завоевала золото этапа Гран-при в США, Туктамышева — третья

    Прочие Фигурное катание
    Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап серии Гран-при Skate America Лас-Вегасе (США).

    Анна Щербакова
    Анна Щербакова

    По итогам короткой и произвольной программ 15-летняя спортсменка набрала 227,76 балла. Для Щербаковой этот Гран-при стал дебютным во взрослом фигурном катании.

    Серебро досталось американке Брэди Теннелл, которая лидировала после короткой программы (сумма — 216,14).

    Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева на третьей позиции (205,97). Станислава Константинова заняла 11-е место (143,39).

    Фигурное катание. Первый этап. Skate America. Лас-Вегас, США. Женщины

    1. Анна Щербакова (Россия) — 227,76
    2. Брэди Теннелл (США) — 216,14

    3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 205,97

    4. Каори Сакамото (Япония) — 202,47

    5. Лим Ын Су (Южная Корея) — 184,50

    6. Вакаба Хигучи (Япония) — 181,32

    7. Эмбер Гленн (США) — 169,63

    8. Карен Чен (США) — 165,67

    9. И Кристи Лен (Гонконг) — 163,68

    10. Вероника Малле (Канада) — 161,75

    11. Станислава Константинова (Россия) — 143,39

    12. Мако Ямашита (Япония) — 142,40. 0

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