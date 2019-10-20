Щербакова завоевала золото этапа Гран-при в США, Туктамышева — третья

По итогам короткой и произвольной программ 15-летняя спортсменка набрала 227,76 балла. Для Щербаковой этот Гран-при стал дебютным во взрослом фигурном катании.
Серебро досталось американке Брэди Теннелл, которая лидировала после короткой программы (сумма — 216,14).
Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева на третьей позиции (205,97). Станислава Константинова заняла 11-е место (143,39).
Фигурное катание. Первый этап. Skate America. Лас-Вегас, США. Женщины
1. Анна Щербакова (Россия) — 227,76
2. Брэди Теннелл (США) — 216,14
3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 205,97
4. Каори Сакамото (Япония) — 202,47
5. Лим Ын Су (Южная Корея) — 184,50
6. Вакаба Хигучи (Япония) — 181,32
7. Эмбер Гленн (США) — 169,63
8. Карен Чен (США) — 165,67
9. И Кристи Лен (Гонконг) — 163,68
10. Вероника Малле (Канада) — 161,75
11. Станислава Константинова (Россия) — 143,39
12. Мако Ямашита (Япония) — 142,40. 0