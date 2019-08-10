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    Исполнительный директор СБР не видит ничего страшного в ситуации с Логиновым

    Биатлон
    Исполнительный директор СБР Сергей Голиков рассказал о встрече с биатлонистами сборной, которые выразили недовольство условиями контрактов с организацией.

    Александр Логинов
    Александр Логинов

    «Итак, есть спортсмены, которые подписали договоры. Их большинство. Соответственно, обе стороны, спортсмен и СБР, обязаны соблюдать условия договора. Логично, не так ли? Это даже не просто логично, а так гласит закон.

    Есть биатлонист, не подписавший договор, в данном случае Александр Логинов. Значит, если договор не подписан, то ни одна из сторон другой стороне ничего не должна. То есть Логинов ничего не должен СБР, а мы ничего не должны Логинову. Это же нормально, так?

    Поэтому дальше мы действуем в соответствии с текущей ситуацией. Тот, кто подписал, должен выполнять договоренности, а с Логиновым мы не договорились. Ну, ничего страшного, живем дальше.

    Кто-то не согласен с условиями договора, при этом он его подписал. Что ж, тот, кто не согласен, кто хочет откорректировать договор, может приехать ко мне в офис СБР. Мы обсудим, и, вполне возможно, какие-то корректировки внесем в договор.

    Правда, они его читали с февраля, понимаете, какая картина? Я в феврале разослал проект договора, а сейчас уже август. Спрашивается, почему они так долго думали? В итоге они договоры подписали, а теперь сказали, что не согласны. Это странно.

    Если им не нравятся договоры, которые они подписали, то могут приехать и расторгнуть. Скажу так: я спокойно расторгну договор с кем угодно. Пусть приезжают. Только не всем колхозом, а каждый лично. Все расторгнем, какие проблемы? Никаких проблем. А шума в прессе очень много», — приводит слова Голикова РИА Новости.

    Напомним, что Логинов стал вторым в общем зачете Кубка мира прошлого сезона. 0

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