Шипулин пойдет в депутаты

Олимпийский чемпион-2014подал документы на участие в довыборах в передает «Спорт-Экспресс».

В мае Шипулин победил с результатом в 78,13 процента в предварительном голосовании «Единой России» по определению кандидата от партии на довыборах в Госдуму по Серовскому округу Свердловской области.

«Сегодня я подал документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Государственной Думы. Впереди непростой, но очень интересный период! Я приложу максимум усилий, чтобы заслужить поддержку людей», — заявил спортсмен.

В декабре прошлого года Шипулин завершил карьеру.

Биатлонист является олимпийским чемпионом 2014 года и бронзовым призером Олимпиады-2010 в эстафетных гонках. Спортсмен также шесть раз становился призером чемпионатов мира (три серебра, три бронзы), а в 2017 году стал чемпионом мира в эстафете. 0