Сноубордист Уайлд продолжит выступать за сборную России

Российский сноубордист американского происхождениясообщил, что продолжит выступать за сборную России.

«Если вам интересно, я по-прежнему выступаю за Россию. Спасибо Павлу Колобкову за решение проблемы», — написал спортсмен в Instagram.

Напомним, что в июне сноубордист не получил допуск от Федерального медико-биологического агентства из-за проблем со здоровьем. Без допуска от ФМБА он не имел права выступать на соревнованиях.

Уайлд в составе сборной России стал двукратным олимпийским чемпионом на Играх 2014 года в Сочи. Также в его активе бронзовая медаль чемпионата мира 2013 года. За сборную России он выступает с 2012 года, до этого представлял США. 0