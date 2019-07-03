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    Сноубордист Уайлд продолжит выступать за сборную России

    Российский сноубордист американского происхождения Вик Уайлд сообщил, что продолжит выступать за сборную России.

    Вик Уайлд
    Вик Уайлд

    «Если вам интересно, я по-прежнему выступаю за Россию. Спасибо Павлу Колобкову за решение проблемы», — написал спортсмен в Instagram.

    Напомним, что в июне сноубордист не получил допуск от Федерального медико-биологического агентства из-за проблем со здоровьем. Без допуска от ФМБА он не имел права выступать на соревнованиях.

    Уайлд в составе сборной России стал двукратным олимпийским чемпионом на Играх 2014 года в Сочи. Также в его активе бронзовая медаль чемпионата мира 2013 года. За сборную России он выступает с 2012 года, до этого представлял США. 0

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