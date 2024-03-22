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    «Денвер» обыграл «Нью-Йорк» благодаря трипл-даблу Йокича, «Даллас» разгромил «Юту»

    Прочие Баскетбол НБА
    За океаном завершился очередной игровой день регулярного чемпионата НБА.

    Никола Йокич
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    Никола Йокич

    «Денвер» одержал домашнюю победу над «Нью-Йорком» — 113:100 (32:30, 29:26, 27:20, 25:24).

    Лидер хозяев Никола Йокич оформил трипл-дабл из 30 очков, 14 подборов и 11 передач. Еще 31 очко действующему чемпиону принес Майкл Портер.

    В составе гостей выделялся Джейлен Брансон, в активе которого 26 очков и 9 передач.

    «Денвер» выиграл семь из восьми последних матчей.

    «Даллас» выиграл на своей площадке у «Юты» — 113:97 (26:27, 27:15, 30:31, 30:24).

    Словенский разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич набрал 34 очка, сделал 9 подборов и 8 передач.

    Финский форвард «Юты» Лаури Маркканен набрал 21 очко.

    «Даллас» выиграл семь из восьми последних матчей.

    НБА. Результаты игрового дня

    «Вашингтон» — «Сакраменто» 109:102 (35:27, 21:27, 28:22, 25:26)

    «Орландо» — «Нью-Орлеан» 121:106 (23:28, 34:20, 38:27, 26:31)

    «Милуоки» — «Бруклин» 115:108 (26:19, 34:25, 21:25, 34:39)

    «Хьюстон» — «Чикаго» 127:117 (42:28, 26:33, 37:33, 22:23)

    «Даллас» — «Юта» 113:97 (26:27, 27:15, 30:31, 30:24)

    «Денвер» — «Нью-Йорк» 113:100 (32:30, 29:26, 27:20, 25:24)

    «Финикс» — «Атланта» 128:115 (30:37, 35:23, 31:33, 32:22)

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