«Денвер» обыграл «Нью-Йорк» благодаря трипл-даблу Йокича, «Даллас» разгромил «Юту»

За океаном завершился очередной игровой день регулярного чемпионата

«Денвер» одержал домашнюю победу над «Нью-Йорком» — 113:100 (32:30, 29:26, 27:20, 25:24).

Лидер хозяев Никола Йокич оформил трипл-дабл из 30 очков, 14 подборов и 11 передач. Еще 31 очко действующему чемпиону принес Майкл Портер.

В составе гостей выделялся Джейлен Брансон, в активе которого 26 очков и 9 передач.

«Денвер» выиграл семь из восьми последних матчей.

«Даллас» выиграл на своей площадке у «Юты» — 113:97 (26:27, 27:15, 30:31, 30:24).

Словенский разыгрывающий «Маверикс» Лука Дончич набрал 34 очка, сделал 9 подборов и 8 передач.

Финский форвард «Юты» Лаури Маркканен набрал 21 очко.

«Даллас» выиграл семь из восьми последних матчей.

НБА. Результаты игрового дня

«Вашингтон» — «Сакраменто» 109:102 (35:27, 21:27, 28:22, 25:26)

«Орландо» — «Нью-Орлеан» 121:106 (23:28, 34:20, 38:27, 26:31)

«Милуоки» — «Бруклин» 115:108 (26:19, 34:25, 21:25, 34:39)

«Хьюстон» — «Чикаго» 127:117 (42:28, 26:33, 37:33, 22:23)

«Даллас» — «Юта» 113:97 (26:27, 27:15, 30:31, 30:24)

«Денвер» — «Нью-Йорк» 113:100 (32:30, 29:26, 27:20, 25:24)

«Финикс» — «Атланта» 128:115 (30:37, 35:23, 31:33, 32:22)